Sony Xperia 1 III i Sony Xperia 5 III dostają Androida 12

Sony postanowił zaktualizować swoje flagowe modele do Androida 12. To dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy telefonów Sony Xperia 1 III i Sony Xperia 5 III.

Sony w zeszłym roku naprawdę popisał się w kwestii aktualizacji. Nie ma w tym ani krzty ironii. Sony rok temu zaktualizował do Androida 11 wszystkie swoje telefony, zanim na przykład Nokia zrobiła to z chociaż jednym. Pamiętajmy, że zwykle to Finowie są tutaj stawiani za wzór. W tym roku Japończycy nie mają co prawda tak doskonałego tempa jak ostatnio, ale dalej nie jest ono złe. Teraz posiadacze smartfonów Sony Xperia 1 III oraz Sony Xperia 5 III otrzymują Androida 12. Uaktualnienie ma numer 61.1.A.1.149 i zawiera również grudniowe poprawki bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności aktualizację dostają modele w wersji dual SIM.

Zgodnie z polityką Sony flagowce z serii 1 oraz 5 otrzymują dwie duże aktualizacje Androida. Średniaki z serii 10 muszą się zadowolić jedną. Oznacza to, że Androida 12 powinny jeszcze dostać modele: Sony Xperia 1 II, Sony Xperia 5 II i Sony Xperia 10 III. Japończycy zrezygnowali bowiem z wydawania budżetowców. Chińska konkurencja w tym segmencie była zbyt silna.

