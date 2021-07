Sony Xperia 1 III – świetny smartfon dla tradycjonalistów

Firma Sony pokazała w kwietniu 2021 roku trzy nowe smartfony. Jeden z nich, topowa Xperia 1 III, trafił do redakcji TELEPOLIS.PL, by lepiej się mu przyjrzeć. Co z tego wyszło? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Sony stara się podążać za duchem czasu, wprowadzając do swoich nowych smartfonów nowinki techniczne, dzięki którym urządzenia te mogą konkurować z produktami innych producentów. Japończycy są jednocześnie wierni swoim „tradycjom”.

Xperia 1 III wygląda niemal identycznie, jak jej poprzednik. Wciąż jest to urządzenie z dosyć kanciastą obudową, choć krawędzie dla wygody ścięto i lekko zaokrąglono. Do robienia zdjęć możemy użyć przeznaczonego do tego, dwustopniowego przycisku, a do wyjęcia karty SIM nie potrzebujemy żadnego dodatkowego narzędzia. Nie zabrakło tu jednak również rozwiązań innowacyjnych, jak choćby aparat o zmiennej ogniskowej.

Najważniejsze cechy telefonu (XQ-BC52):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Corning Gorilla Glass Victus z przodu i Gorilla Glass 6 z tyłu,

Odporność na wodę i pyły IP65/68;

Wymiary: 165 x 71 x 8,2 mm, masa: 186 g,

6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K (1644 x 3840 pikseli, 643 ppi), 120 Hz, HDR BT.2000, czujnik oświetlenia, aktywny wyświetlacz (always on display),

Głośniki stereo, gniazdo audio 3,5 mm, Dolby Atmos, 360 Reality Audio, LDAC, aptX,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (na przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 888 (1 x Kryo 680 @2,84 GHz + 3 x Kryo 680 @2,42 GHz + 4 x Kryo 680 @1,8 GHz), proces technologiczny 5 nm,

Grafika Adreno 660,

12 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej UFS 3.X (220 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD,

2 gniazda na karty nanoSIM, SIM 2 wymiennie z microSD,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, cyfrowy kompas, barometr, USB-C 3.1 gen. 1, USB-OTG,

Główny aparat 12 Mpix (Sony IMX 557, 1/1,7", 1,8 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.7, Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 4K@24/25/30/60fps; drugi aparat 12 Mpix (Sony IMX363), obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.2, Dual Pixel PDAF; trzeci aparat 12 Mpix (Sony IMX663), teleobiektyw peryskopowy 70 mm (f/2.3) / 105 mm (f/2.8), Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), powiększenie optyczne 2,9x / 4,4x; optyka Zeiss, ToF 3D,

Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw 24 mm z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie USB Power Delivery 30 W, ładowanie bezprzewodowe, bezprzewodowe ładowanie zwrotne,

Android 11 z interfejsem Sony (test na oprogramowaniu 61.0.A.4.42).

Cena: 5799 zł.

Zawartość opakowania

Do testów otrzymałem smartfon Sony Xperia 1 III w kolorze Frosted Black (czarnym). W białym kartonowym pudełku znalazła się również ładowarka sieciowa o mocy 30 W ((15 V / 2 A), przewód USB-C i nieco „makulatury” – wielojęzyczna krótka instrukcja obsługi, Ważne informacje i karta gwarancyjna. Nie zabrakło tu języka polskiego.



W zestawie nie było słuchawek, więc użyłem własnych: przewodowych M6 Pro i bezprzewodowych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak (Telepolis)