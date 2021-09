Sony Xperia 5 III – świetny telefon, który podąża własną drogą

W moje ręce wpadł kolejny z najnowszych smartfonów firmy Sony, Xperia 5 III. To sprzęt dla tych, którzy szukają bardzo dobrze wyposażonego smartfonu o świetnych możliwościach, ale nie chcą wydawać ponad 5000 zł, jak w przypadku Xperii 1 III, no i nie lubią nosić cegieł w kieszeni.

Xperia 5 III, podobnie jak jej droższa siostra, stanowi połączenie najnowszych technologii mobilnych z konserwatywnym podejściem do projektowania smartfonów, reprezentowanych przez japońskiego producenta. Sony daje nam tu wyświetlacz bez wcięć czy dziur, zgrabną szklaną obudowę i fizyczny przycisk aparatu fotograficznego. Czytnik linii papilarnych jest zintegrowany z przyciskiem zasilania (chociaż mógłby być pod panelem OLED), a do wyjęcia szuflady na karty nanoSIM i microSD nie jest potrzebne żadne dodatkowe narzędzie.

Testowany smartfon ma flagowe podzespoły, więc nie możemy tu narzekać na braki w wydajności czy przycinanie się interfejsu systemowego lub zainstalowanych aplikacji i gier. A jak to wszystko działa razem i sprawuje się na co dzień? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu (XQ-BQ52):

Szklana obudowa z aluminiową ramką, szkło Corning Gorilla Glass 6 (przód i tył),

Odporność na wodę i pyły IP65/68;

Wymiary: 157 x 68 x 8,2 mm, masa: 168 g,

6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2520 pikseli, 449 ppi), 120 Hz, HDR BT.2000, czujnik oświetlenia, aktywny wyświetlacz (always on display),

Głośniki stereo, gniazdo audio 3,5 mm, Dolby Atmos, 360 Reality Audio, LDAC, aptX,

Czytnik linii papilarnych na boku obudowy (na przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy chipset Qualcomm Snapdragon 888 (1 x Kryo 680 @2,84 GHz + 3 x Kryo 680 @2,42 GHz + 4 x Kryo 680 @1,8 GHz), proces technologiczny 5 nm,

Grafika Adreno 660,

8 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej UFS 3.X (100 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD,

2 gniazda na karty nanoSIM, SIM 2 wymiennie z microSD,

Łączność 5G, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/ GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS, cyfrowy kompas, barometr, USB-C 3.1 gen. 1, USB-OTG,

Główny aparat 12 Mpix (1/1,7", 1,8 µm), obiektyw 24 mm z przysłoną f/1.7, Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), lampa LED, filmy 4K@24/25/30/60/120fps; drugi aparat 12 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 16 mm z przysłoną f/2.2, Dual Pixel PDAF; trzeci aparat 12 Mpix, teleobiektyw peryskopowy 70 mm (f/2.3) / 105 mm (f/2.8), Dual Pixel PDAF, optyczna stabilizacja obrazu (OIS), powiększenie optyczne 2,9x / 4,4x; optyka Zeiss,

Przedni aparat 8 Mpix, obiektyw 24 mm z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4500 mAh, szybkie ładowanie USB Power Delivery 30 W,

Android 11 z interfejsem Sony (test na oprogramowaniu 61.0.A.11.31),

Cena: 4499 zł.

Zawartość opakowania

Xperia 5 III przyjechała do mnie z obudową w kolorze zielonym. W białym, kartonowym pudełko, oprócz smartfonu, znajdowała się ładowarka USB o mocy 30 W, przewód USB C oraz nieco makulatury z „ważnymi informacjami” czy krótką instrukcją obsługi.

W zestawie nie było słuchawek, więc użyłem własnych: przewodowychi bezprzewodowych

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis