Samsung pokazał nowe smartfony Galaxy A i Galaxy M

Samsung pokazał cztery nowe smartfony, które nie powinny zrujnować naszego budżetu. To Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 5G i Galaxy M33 5G.

Początek marca przyniósł podstawowe, oficjalne informacje na temat czterech nowych smartfonów firmy Samsung z dolnych półek cenowych. Koreański producent opublikował również oficjalne rendery tych urządzeń, dzięki czemu poznaliśmy ich wygląd. Nie znamy tylko cen nowych urządzeń oraz daty ich wejścia na rynek.

Samsung Galaxy A13

Galaxy A13 ma wymiary 165,1 x 76,4 x 8,8 mm i waży 195 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli oraz zestaw pięciu aparatów fotograficznych: 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu. Wewnątrz obudowy pracuje ośmiordzeniowy procesor 2,2 GHz, wspierany przez 3, 4 lub 6 GB RAM-u i 32, 64 lub 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej o dodatkowy 1 TB (maks.) za pomocą karty pamięci microSD. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 25 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Samsung Galaxy A23

Galaxy A23 to smartfon o wymiarach 165,4 x 76,9 x 8,44 mm i masie 195g. Ekran ma takie same parametry, jak w przypadku Galaxy A13, taki sam jest również zestaw aparatów fotograficznych. urządzenie jest napędzane chipsetem Qualcomm Snapdragon 680 4G, który współpracuje z 4, 6 lub 8 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Pozostałe ujawnione parametry są identyczne, jak w niższym modelu.

Samsung Galaxy M23 5G

Kolejny z nowych smartfonów, Galaxy M23 5G, ma wymiary 165,5 x 77 x 8,4mm i waży 198 g. Model ten ma 6,6-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli oraz tylny zestaw fotograficzny złożony z trzech aparatów w konfiguracji 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix. Za płynne działanie urządzenia odpowiada ośmiordzeniowy procesor 2,2 GHz, współpracujący z 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Slot na kartę pamięci microSD też jest (do 1 TB). Do tego akumulator o pojemności 5000 mAh i Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Samsung Galaxy M33 5G

Ostatni smartfon to Galaxy M33 5G. Urządzenie ma wymiary 165,4 x 76,9 x 9,4 mm i waży 215 g. Tu również jest ekran TFT FullHD+ o przekątnej 6,6 cala, a z tyłu są cztery aparaty: 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Przedni aparat ma rozdzielczość 8 Mpix. Smartfon jest napędzany ośmiordzeniowym procesorem 2,4 GHz, z którym współpracuje 6 lub 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć nawet o dodatkowy 1 TB za pomocą karty pamięci microSD. Samsung Galaxy M33 5G jest zasilany akumulatorem o pojemności 6000 mAh i pracuje pod kontrolą Androida 12 z interfejsem One UI 4.1.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung