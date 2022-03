Samsung ogranicza wydajność smartfonów. Użytkownicy nie są zadowoleni

Koreańskie media donoszą, że użytkownicy topowych smartfonów Samsunga nie są zadowoleni z działania funkcji Game Optimizing Service (GOS) w One UI 4. Okazuje się, że ogranicza ona wydajność urządzenia nie tylko w grach i nie da się jej obejść.

Smartfony i tablety Samsunga z serii Galaxy są wyposażone w rozwiązanie o nazwie Game Optimizing Service (GOS). Gdy funkcja rozpozna, że uruchomiona jest gra, automatycznie zaczyna działać, optymalizując liczbę wyświetlanych klatek na sekundę oraz wydajność procesora graficznego, a także zmieniając w razie potrzeby (zmniejszając) rozdzielczość ekranu. Wszystko po to, by zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia i ograniczyć zużyciu baterii.

Użytkownicy sprzętu Samsunga, którzy korzystają z gier wymagających wysokiej wydajności, wyłączali działanie GOS na przykład za pomocą specjalnych aplikacji. Jednak wraz z aktualizacją One UI 4.0 producent zablokował wszystkie obejścia funkcji optymalizującej. Samsung tłumaczył to ścisłym zarządzaniem bezpieczeństwem klientów. Użytkownicy nie są z tego zadowoleni i mówią wręcz o oszustwie konsumenckim", uniemożliwiającym im korzystać z pełnej wydajności posiadanego smartfonu czy tabletu. Dotyczy to również najnowszej serii Galaxy S22, której przedstawicieli producent nazwał najpotężniejszymi modelami wszechczasów.

Osoby korzystające ze smartfonów Samsunga zwracają uwagę również na to, że podczas testowania wydajności urządzeń za pomocą benchmarków (np. 3DMark) Game Optimizing Service się nie uruchamia. Zatem inną wydajność pokazują te programy, a inną widzą na przykład gracze podczas rozgrywki. Co ciekawe, jeden YouTuber udowodnił, że wystarczy zmienić nazwę 3DMark na Genshin, by uzyskać słabsze wyniki. Podnoszone są głosy, że użytkownicy powinni mieć możliwość wyboru, czy aktywować GOS podczas uruchamiania gry.

GOS ogranicza nie tylko gry

Użytkownik Twittera o nicku GaryeonHan zauważył, że Game Optimizing Service nakłada ograniczenia wydajności na ponad 10000 aplikacji, w tym takie jak YouTube Vanced, Strava, foodpanda, Microsoft Office, LinkedIn i Zoom. Co więcej, zmniejszanie wydajności urządzenia następuje również wtedy, gdy nie jest to wymagane, na przykład gdy temperatura urządzenia mieści się w rozsądnym zakresie.

Samsung podobno bada problem i być może wkrótce doczekamy się komentarza w tej sprawie.

