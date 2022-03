OnePlus Nord 3 nadchodzi. Specyfikacją dorówna Realme GT Neo3

OnePlus Nord 3 to kolejny model ze średniakowej serii telefonów 5G. Do premiery jest jeszcze trochę czasu, ale już pojawiają się pierwsze informacje na jego temat. Wynika z nich, że będzie to telefon zbliżony specyfikacją do kolejnej nowości na horyzoncie – Realme GT Neo3.

W połowie lutego marka OnePlus zaprezentowała smartfon Nord CE 2 5G, w kolejce czeka też OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, tymczasem pojawiły się już pierwsze przecieki dotyczące kolejnej generacji Nordów – OnePlus Nord 3.

Zobacz: OnePlus Nord CE 2 5G wchodzi do sprzedaży. Zdemoluje średnią półkę?

Z doniesień wynika, że OnePlus Nord 3 zadebiutuje w drugim kwartale 2022 roku. Jedną z jego kluczowych cech ma być szybkie ładowanie 150 W, bazujące na rozwiązaniu 150W SUPERVOOC opracowanym przez Oppo, czyli główną markę BBK Electronics. Na targach MWC 2020 OnePlus potwierdziło, że chce wykorzystać to rozwiązanie w swoich nowych telefonach, a z przecieków wynika, że jednym z nich będzie właśnie OnePlus Nord 3.

Kolejna zapowiedź dotyczy wykorzystanego chipsetu – będzie to nowy Dimensity 8100. MediaTek zaprezentował go wczoraj i ma to być poważny rywal dla wyższej klasy Snapdragonów. Chipset ma cztery rdzenie ARM Cortex-A78 z taktowaniu do 2,85 GHz i cztery Cortex-A55 z zegarem 2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali-G610 MC6 z gamingowym rozszerzeniem MediaTek HyperEngine 5.0, które zapewni w grach wydajność na poziomie 170 klatek na sekundę. Oczywiście nie zabrakło szybkiego modelu 5G.

Z doniesień Digital Chat Station wynika, że OnePlus Nord 3 będzie dzielił najważniejsze elementy specyfikacji z Realme GT Neo3, czyli telefonu kolejnej marki z tej samej grupy BBK. Oznacza to ekran AMOLED (BOE) o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, a także co najmniej 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej. Główny aparat będzie wykorzystywał matrycę Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix. Szybkie ładowanie 150 W pozwoli na błyskawiczne naładowanie akumulatora 5000 mAh – w bliźniaczym Realme GT Neo3 poziom 50% ma być osiągnięty już po 5 minutach.

Zobacz: Realme GT Neo3 z ładowaniem 150 W – wystarczy 5 minut

Zobacz: Zbliża się Realme GT Neo 3. Wiemy już wszystko!

