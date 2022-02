Zbliża się Realme GT Neo 3. Wiemy już wszystko!

W Internecie pojawiły się rendery i specyfikacja nadchodzącego smartfonu Realme GT Neo 3. Tym razem wiemy od razu wszystko. Czy będzie warto kupić ten telefon?

Bardzo rzadko producentom udaje się trzymać w tajemnicy całą specyfikację urządzenia aż do premiery. Najczęściej poznajemy ją stopniowo. Jednak rzadko kiedy zdarza się też, by cała specyfikacja pojawiła się od razu. Razem z renderami i ceną. Realme GT Neo 3 zrobił to wszystko naraz.

Nowy telefon będzie miał wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz i o przekątnej 6,7 cala. Pojawiają się różne doniesienia na temat układu, który będzie sercem tego modelu. Najpewniej będzie to nadchodzący MediaTek Dimensity 8100. Niektórzy jednak uważają, że Realme użyje zeszłorocznych Snapdragonów 888.

Realme GT Neo 3 - czego się spodziewać?

Klienci dostaną potrójny aparat główny 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Z przodu będzie pojedynczy sensor 16 Mpix. W kwestii pamięci możemy się spodziewać 8 GB RAM i nawet 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma mieć pojemność 5000 mAh. Nie zabraknie jacka 3,5 mm.

Do premiery najpewniej dojdzie w marcu (jedno ze źródeł mówi jednak o... lipcu), a cena na rynku indyjskim wyniesie około 25500 indyjskich rupii. To około 1380 złotych.

Zobacz: Realme zaprezentuje „najszybsze na świecie ładowania smartfonów”

Zobacz: Realme wreszcie nauczyło się robić zdjęcia? Debiutuje seria Realme 9

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: onleaks, zollege

Źródło tekstu: onleaks, zollege, fonearena, wł