Realme wreszcie nauczyło się robić zdjęcia? Debiutuje seria Realme 9

Seria Realme 9 debiutuje w Polsce. W nowej serii smartfonów producent mocno postawił na możliwości fotograficzne.

Dzięki serii Realme 8 chiński producent dokonał niemożliwego: zagroził pozycji Xiaomi w segmencie budżetowym. Nie powinno w związku z tym dziwić, że po roku doczekaliśmy się jej następców: rodziny Realme 9.

Na nową linię produktową składają się trzy urządzenia: Realme 9 Pro+, Realme 9 Pro i Realme 9i. Są one skierowane do różnych odbiorców z różnych segmentów, jednak łączy je wspólna filozofia, oferowania telefonów opłacalnych, atrakcyjnych wizualnie oraz robiących świetne zdjęcia.

Realme 9 Pro+ - mistrz w dziedzinie foto

W zeszły roku Realme 8 Pro pozamiatał, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne w średnim segmencie cenowym. W tym roku producent planuje powtórzyć swój sukces za pomocą modelu Realme 9 Pro+. Główną atrakcją będzie w związku z tym tutejszy potrójny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 50 MP oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Bazuje on na sensorze Sony IMX766, dedykowanym urządzeniom wyższej klasy, a jak radzi sobie w praktyce możecie sprawdzić w przygotowanym przez artykule. Oprócz tego na pokładzie znalazło się miejsce dla modułu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP, makro 2 MP i aparatu przedniego 16 MP.

To nie jedyne, co wyróżnia Realme 9 Pro+ na tle pozostałych zaprezentowanych urządzeń. Najwyższy reprezentant serii Realme 9 będzie wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4", rozdzielczości 1080x2400 i odświeżaniu 90 Hz, nawet w roli procesora dostajemy układ MediaTek Dimensity 920. Telefon będzie również w głośniki stereo, dzięki czemu powinien okazać się atrakcyjnym wyborem dla entuzjastów multimediów i gier mobilnych. W roli akumulatora dostajemy ogniwo o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 60 W. No i nie zabrakło łączności 5G.

Telefon oferowany będzie w dwóch wersjach pojemnościowych: 6/128 GB w cenie 1799 zł i 8/256 GB w cenie 1999 zł. W ramach akcji wyprzedażowej w dniach 23-24 lutego będzie go można kupić 200 zł taniej.

Realme 9 Pro - wyważony średniak

Realme 9 Pro ma może od swojego droższego brata nieco uboższą specyfikację, ale również zapowiada się bardzo obiecująco. Na pokładzie urządzenia znajdziemy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6", rozdzielczości 1080x2412 i odświeżaniu aż 120 Hz. O to, by było na nim co wyświetlać, zadba układ Qualcomm Snapdragon 695. Oczywiście nie zabrakło łączności 5G.

Jeśli chodzi o aparat, mamy tu potrójną jednostkę z głównym modułem o rozdzielczości 64 MP. Towarzyszą jej moduły ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP i makro 2 MP, a także przedni aparat o rozdzielczości 16 MP. Akumulator ma pojemność 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Realme 9 Pro będzie dostępny w sklepach w cenach 1399 zł za wersję 6/128 GB i 1499 zł za wariant 8/256 GB. Z okazji premiery będzie jednak okazja kupić go trochę taniej - dokładnie o 100 zł taniej.

Realme 9i - wersja dla oszczędnych

Mimo najniższej ceny Realme 9i może się okazać najbardziej interesującym spośród nowych modeli. Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6", rozdzielczości 1080x2412 i odświeżaniu 90 Hz oraz procesor Qualcomm Snapdragon 680. Co prawda decydując się na ten model musimy pogodzić się z brakiem łączności 5G, ale za to dostaniemy bardzo obiecujący aparat z główną jednostką o rozdzielczości 50 MP oraz dodatkowymi modułami makro i sensorem głębi - obydwa po 2 MP. Aparat przedni ma 16 MP, podobnie jak u droższych braci.

Co jeszcze mamy na pokładzie? Akumulator o pojemności 5000 mAh, oczywiście z szybkim ładowaniem 33 W, a w wersji na rynek polski także łączność NFC. No i głośniki stereo, których zabrakło w Realme 9 Pro.

Realme 9i trafi do sprzedaży w cenie 999 zł za wersję 4/64 GB i 1099 zł za wariant 4/128 GB. W promocji z okazji premiery będzie go można kupić 100 zł taniej.

Zobacz: Realme 9 Pro+ kontra iPhone 11 – który robi lepsze zdjęcia?

Zobacz: T-Mobile: tani realme GT Master Edition 5G z nielimitowanym internetem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Realme, oprac. własne