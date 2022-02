Realme zaprezentuje „najszybsze na świecie ładowania smartfonów”

Realme szykuje się do kolejnych premier. Na targach MWC 2022 jedną z nowości ma być najszybsze na świecie ładowania smartfonów – jak je zapowiada chiński producent.

W Barcelonie na MWC 2022 firma Realme pokaże światowej wersje smartfonów Realme GT 2 i Realme GT 2 Pro oraz być może także inne, premierowe urządzenia. W zapowiedziach producenta pojawiła się jeszcze jedna nowość.

Realme określa ją jako „najszybsze na świecie ładowanie smartfonów w segmencie premium”. Czyli jakie dokładnie, o jakiej mocy? Tego producent nie wypowiada wprost, ale w komunikacie prasowym chwali się zaprezentowanym już wcześniej ładowaniem 125 W. I to być może o nie teraz chodzi, choć krążą też plotki, że Realme opracowało jeszcze szybsze zasilanie – 150 W.

Szybkie ładowanie o nazwie UltraDART i mocy 125 W miało swoją technologiczną premierę w 2020 roku, a producent zapowiadał, że ta technologia pozwoli na zasilenie baterii o pojemności 4000 mAh od 0% do 33% w zaledwie trzy minuty. Pełne naładowanie zajmie z kolei 20 minut. Podobnym rozwiązaniem pochwaliły się też firmy Oppo i OnePlus, należące do tej samej grupy kapitałowej. UltraDART dotąd jednak nie wszedł do komercyjnego zastosowania w smartfonach.

Jako pierwszy smartfon marki z ładowaniem 125 W typowany był od wielu miesięcy Realme GT 2 Pro, jednak w chińskiej wersji urządzenie weszło na rynek z ładowaniem 65 W. Wiele więc wskazuje, że w plotce było ziarno prawdy, a teraz firma zaprezentuje globalną wersję Realme GT 2 Pro z ładowaniem 125 W.

Oczywiście przechwałki Realme trzeba traktować z rezerwą – niedawno swoją premierę miał smartfon RedMagic 7 Pro z ładowaniem 135 W, a więc jeszcze szybszym. Telefon jest dostępny w Chinach, a 10 marca zadebiutuje też na całym świecie. Jeszcze szybsze ładowanie zapowiada w roku 2022 Xiaomi – technologia HyperCharge zapewnia aż 200 W mocy (od 0 do 100% w 8 minut).

