Xiaomi HyperCharge 200 W: masowa produkcja dopiero w 2022 roku

Xiaomi pracuje nad szybkim ładowaniem smartfonów o mocy aż 200 W. Najnowszy raport opublikowany przez chiński serwis MyDrivers wskazuje, że technologia HyperCharge zadebiutuje dopiero w 2022 roku.

Jednym z problemów współczesnych smartfonów jest to, że energii zgromadzonej w zamontowanych w ich wnętrzach akumulatorach nie wystarcza na zbyt długi czas pracy urządzenia. Wydajność baterii nie wzrasta tak szybko, jakbyśmy chcieli, coraz szybciej za to można je naładować. Rekordzistą pod tym względem chce być firma Xiaomi, która już kilka miesięcy temu zaprezentowała, co potrafi jej ładowarka HyperCharge o mocy 200 W.

Do demonstracji (film poniżej) użyto dostosowanej wersji smartfonu Xiaomi Mi 11 Pro. Jego akumulator o pojemności 4000 mAh został naładowany od 0 do 100% w 8 minut. Nieco później okazało się, że po 800 cyklach tak szybkiego ładowania wydajność baterii maleje o 20%. To niewiele jak na ponad dwa lata codziennego ładowania.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Xiaomi może zastosować technologię ładowania HyperCharge w następcy smartfonu Mi 11 Ultra, czyli w Mi 12 Ultra (jeśli taka będzie jego nazwa).

Gdy firma Xiaomi po raz pierwszy zaprezentowała technologię ładowania 200 W nie określiła, czy trafi ona do urządzenia konsumenckiego. Była to bardziej demonstracja możliwości chińskiego producenta. Jeśli tak szybkie ładowanie trafi do smartfonów dostępnych na rynku, będzie można mówić o sporej rewolucji. Obecnie większość tego typu urządzeń można naładować od 0 do 100% w czasie od około 30 minut do około 2 godzin. 8 minut to zdecydowanie o wiele krócej.

