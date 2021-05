Xiaomi HyperCharge naładuje telefon w zaledwie 8 minut

Xiaomi HyperCharge to nowa technologia ładowania smartfonów, która uzupełni poziom akumulatora od 0 do 100% w zaledwie 8 minut. A tak przynajmniej zapewniają Chińczycy.

Xiaomi powoli wyrasta na jednego w segmencie nowych technologii ładowania urządzeń mobilnych. Nie tak dawno Chińczycy zaprezentowali Mi Air Charge, które ma pozwalać na prawdziwe, bezprzewodowe ładowanie urządzeń znajdujących się w zasięgu tego rozwiązania. Jednak na tym nie zamierzają poprzestawać. Tym razem nowością jest Xiaomi HyperCharge, które pozwoli na uzupełnianie energii w akumulatorach z mocą aż 200 W przewodowo i 120 W bezprzewodowo.

Xiaomi HyperCharge - szybkie ładowanie z mocą 200 W

Xiaomi do testów wykorzystało zmodyfikowaną wersję smartfona Mi 11 Pro z akumulatorem o pojemności 4000 mAh. Przy wykorzystaniu bezprzewodowego ładowania HyperCharge z mocą 200 W udało się naładować akumulator do 100% w ciągu zaledwie 8 minut. Z kolei przy ładowaniu bezprzewodowym, z mocą 120 W, telefon 100% pokazał po około 15 minutach. Eksperyment, bo tak chyba należałoby go nazwać, możecie obejrzeć na filmie, który nagrało Xiaomi:

Chińska firma nie zdradziła, kiedy technologia Xiaomi HyperCharge mogłaby trafić do smartfonów i innych urządzeń, ale prawdopodobnie na rynkowy debiut rozwiązania poczekamy co najmniej kilka miesięcy. Zapewne będzie ona ograniczona też do konkretnych sprzętów. Jednak najważniejsze pytanie brzmi - jak ładowanie z mocą 200 W wpłynie na żywotność akumulatorów? Ciągle ładowanie z taką szybkością po prostu musi odbić się negatywnie na zastosowanych ogniwach.

