Rozwój Xiaomi spowolni

Xiaomi i Samsung to dwaj najwięksi producenci w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej. W samej Europie oraz na świecie Xiaomi zajmuje trzecią pozycję. To właśnie Xiaomi (w mniejszym stopniu Samsung i Oppo) zachęcił do siebie najwięcej klientów, którzy prawie przymusowo nie mogli znowu kupić Huaweia. Ten stały rozwój Xiaomi w tym roku jednak mocno przystopuje. Powodem są Indie, a konkretnie sytuacja chorobowa na drugim największym rynku świata. Obecnie jest ona bardzo trudna.

Państwo jest właśnie najważniejszym rynkiem dla Xiaomi. To tam chińska marka notuje największą sprzedaż swoich modeli. W samych Chinach Xiaomi przegrywa zwykle z takimi markami jak Huawei, Oppo, Vivo i Apple. Sprzedaż smartfonów w Indiach pikuje i w swoich prognozach sprzedażowych ujęli to kierujący Xiaomi. Zgodnie z obecnymi prognozami w tym roku Xiaomi sprzeda 190 milionów smartonów. Dla porównania jeszcze niedawno miało to być 240 milionów tego typu urządzeń. To najlepiej oddaje istotę indyjskiego rynku dla firmy.

