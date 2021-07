Telefon z ładowaniem 160 W? Taki będzie iQOO 8

Wyścig na coraz szybsze ładowanie smartfonów trwa. Z najnowszych doniesień wynika, że na pierwsze miejsce w tej kategorii wysunie się gamingowa submarka Vivo i jej nowy telefon – iQOO 8. Ten flagowy model zapewni ładowanie z mocą 160 W.

Topowe smartfony z ładowaniem 65 W to już w zasadzie standard, te z najwyższej półki osiągają ponad 100 W, a w zapowiedziach Xiaomi pojawiło się absolutnie rekordowe ładowanie 200 W. Premiera smartfonu z zasilaniem o takiej mocy nie została jednak potwierdzona, wygląda więc na to, że wcześniej na podium trafi iQOO 8 z ładowarką 160 W. Taka moc pozwoli naładować urządzenie do 100% w zaledwie 12 minut.

Feng Yufei, prezes iQOO, ujawnił na Weibo, że model iQOO 8 zostanie zaprezentowany 4 sierpnia. Są już znane kluczowe elementy specyfikacji tego potwora, potwierdzone częściowo przez bazę danych chińskiej instytucji MIIT.

Wynika z nich, że moc do pracy i zabawy w iQOO 8 (nazwa kodowa V2141A) zapewni chipset Snapdragon 888 Plus o taktowaniu do 2,995 GHz i GPU Adreno 660, a pomagać mu będzie 12 GB pamięć RAM z opcją rozszerzenia o dodatkowe dzięki funkcji wirtualnego RAM-u (swap RAM). Na instalację aplikacje użytkownicy otrzymają 256 GB pamięci wewnętrznej. Za łączność odpowiadać będzie modem Snapdragon X60 5G o teoretycznej szybkości pobierania do 7,5 Gbps

Przekątna ekranu nie jest znana, ale według przecieków ma to być wyświetlacz o rozdzielczości 2K (1440 x 3200). Biorąc pod uwagę parametry poprzednika, można założyć, że na pewno będzie to matryca AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i wsparciem dla HDR10/HDR10+.

Marka iQOO nie jest zbyt dobrze znana poza Chinami i Indiami, ale kolejne jej telefony zwracają uwagę bardzo ciekawymi specyfikacjami i wysokimi notowaniami w benchmarku AnTuTu, gdzie w swoim czasie triumfowały modele iQOO 5 czy iQOO 7. Po premierze iQOO 8 można założyć, że to ten model trafi na szczyt zestawienia.

Co ciekawe, ładowanie 160 W w swoim smartfonie Zero X zapowiadała inna, egzotyczna dla nas firma Infinix. Data premiery tego modelu nie jest jednak znana.

