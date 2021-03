Xiaomi szykuje smartfona z ładowaniem 200 W

Xiaomi szykuje się do pobicia rekordu w dziedzinie szybkiego ładowania. Jeszcze w tym roku producent ma wydać smartfona, obsługującego ładowanie mocą nawet 200 W.

O planach Xiaomi dowiadujemy się dzięki Digital Chat Station, jednemu z użytkowników serwisu Weibo, specjalizującemu się w dostarczaniu informacji o nadchodzących urządzeniach. Sugeruje on, że smartfon z przełomową funkcją miałby trafić do sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku. Jakby tego było mało, będzie on obsługiwał także szybkie ładowanie bezprzewodowe oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Nie wiemy, jakiego dokładnie modelu dotyczy przeciek, jednak redakcja serwisu Gizchina.com sugeruje, że może to być Xiaomi Mi MIX 4. Gdyby te przypuszczenia się potwierdziły, nie będzie to jedyna intrygująca cecha nadchodzącego modelu. Według plotek będzie on bowiem wyposażony także w przedni aparat pod wyświetlaczem.

Warto zauważyć, że jak na razie najwyższa moc ładowania obsługiwana przez smartfony to 120 W, w związku z czym 200 W w nadchodzącym modelu Xiaomi będzie absolutnym rekordem.

Zobacz: Xiaomi trafiło na czarną listę USA z powodu nagrody

Zobacz: Xiaomi Mi 10S na horyzoncie. To nie koniec nowości marki…

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Weibo, Gizchina.com