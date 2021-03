Xiaomi Mi 10S na horyzoncie. To nie koniec nowości marki…

Premiery Mi 11 oraz najnowszej serii Redmi Note 10 to nie koniec nowości Xiaomi. Chińska firma przygotowuje kolejny smartfon – Mi 10S – którego premiera oficjalnie została zapowiedziana na 10 marca.

Spekulacje na temat kolejnego telefonu z linii Mi 10 pojawiały się już od kilku tygodni, ale teraz producent w końcu uciął spekulacje. W tradycyjny dla siebie sposób, czyli za pomocą wpisu na Weibo, potwierdził nazwę i datę nowego modelu – Xiaomi Mi 10S. Jeden z szefów Xiaomi, Lei Jun, zamieścił grafiki promujące telefon, a także ujawnił kilka jego kluczowych cech.

Xiaomi Mi 10S będzie miał swoją premierę w Chinach 10 marca o godzinie 14:00 (o 7:00 naszego czasu). Na grafice widać trzy warianty telefonu – czarny, biały i niebieski, a w detalach obudowy bez trudu dostrzeżemy podobieństwo do Xiaomi Mi 10 Ultra, czyli topowego modelu z serii Mi 10, który sprzedawany był tylko w Chinach.

Z zapowiedzi Lei Juna wynika, że Xiaomi Mi 10S będzie napędzany przez układ Snapdragon 870. Jest to najnowszy chipset Qualcomma, zaprezentowany w styczniu 2021. Jest to ulepszona wersja starszego układu – Snapdragon 865+. Maksymalne taktowanie CPU Kryo 585 zostało tu podniesione do 3,2 GHz. Ważnym elementem całości jest też modem Snapdragon X55 5G.

Z zapowiedzi na Weibo wynika też, że Xiaomi Mi 10S zostanie wyposażony w zestaw głośników stereo z dźwiękiem dostrojonym przez firmę Harmon Kardon. Na tyle obudowy znajduje się poczwórny moduł aparatów z głównym o rozdzielczości 108 Mpix.

Inne znane elementy specyfikacji, choć niepotwierdzone jeszcze oficjalnie, to ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, akumulator 4680 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, a także Android 11. W przeciekach pojawiało się też porównanie tego modelu do Xiaomi Mi 10 5G z procesorem Snapdragon 865, chociaż już widać kilka różnic.

Xiaomi Mi 10S pojawi się na chińskim rynku w spodziewanej cenie około 3500 juanów, czyli około 2000 zł.

