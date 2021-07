Samsung Galaxy S22 z bardzo szybkim ładowaniem

Samsung w przyszłorocznej flagowej serii Galaxy S22 może zastosować ładowanie o mocy 65 W. Będzie to spory postęp w tym zakresie u Koreańczyków.

Lata temu Samsung wprowadził do swoich smartfonów szybkie ładowanie o mocy 15 W i korzystał z tego przez długi czas. W 2019 roku koreański koncern wypuścił na rynek urządzenia, które można było ładować jeszcze szybciej, bo z mocą 25 W i 45 W. Z tym 45 W był jednak mały problem, ponieważ okazał się on niewiele szybszy od 25 W, a wymagał dokupienia specjalnej, drogiej ładowarki.

Później, w 2020 roku, Samsung zrobił krok wstecz i w serii Galaxy Note20 ograniczył szybkość ładowania do 25 W, co zostało powtórzone w przypadku tegorocznej serii Galaxy S21. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku sytuacja znowu się odwróci i smartfony z serii Galaxy S22 otrzymają szybkie ładowanie 65 W.

Najnowsze doniesienia sugerują, że wsparcie dla ładowania 65 W jest już testowane w odniesieniu do "Rainbow RGB". Pod tym kryptonimem podobno kryją się nadchodzące produkty Samsunga, smartfony Galaxy S22 (R), Galaxy S22+ (G) i Galaxy S22 Ultra (B). Podobnie jak to miało miejsce w przypadku ładowania 45 W, jeszcze szybszy standard prawdopodobnie trafi tylko do wybranych modeli z nadchodzącej serii, choć Samsung może mieć na to inny pomysł. Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, dowiemy się na początku przyszłego roku.

Ładowarka o mocy 65 W raczej nie będzie stanowić podstawowego wyposażenia któregokolwiek smartfonu z serii Galaxy S22. W przypadku Galaxy Note10+ czy Galaxy S20 Ultra, ładowarkę o mocy 45 W można było sobie dokupić (w zestawie była ładowarka o mocy 25 W). W serii Galaxy S21 w pudełku nie było żadnej ładowarki, co może zostać powtórzone także w przyszłym roku.

