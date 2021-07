Samsung ulepszy ci aparat w telefonie. Nawet jak masz starszy model

Uwaga, uwaga! Tryb pro na samsungach w końcu obejmie teleobiektyw, i to nie tylko w przypadku najnowszych modeli, ale też tych o nieco dłuższym stażu.

Sprawa z trybem pro jak wygląda, każdy zainteresowany zapewne wie. Najpierw był on dostępny wyłącznie na aparacie głównym, a potem trafił do szerokiego kąta. Teleobiektyw pozostawał – i wciąż jeszcze pozostaje – przywiązany wyłącznie do ustawień automatycznych, ale Samsung zapowiada, `że taki stan rzeczy wkrótce ulegnie zmianie.

Jak ogłoszono za pośrednictwem oficjalnego forum, aplikację aparatu czeka stosowna aktualizacja, wprowadzająca właśnie tryb pro dla teleobiektywu. Nie wiadomo wprawdzie kiedy dokładnie owa łatka zadebiutuje, ale przynajmniej mamy pewność, że Koreańczycy wzięli się do roboty.

Co warte podkreślenia, obiecano, że z nowej funkcjonalności cieszyć się będą mogli nie tylko posiadacze najnowszych Galaxy S21, ale też duże grono użytkowników innych, nieco starszych modeli. Pełna lista kompatybilności obejmuje bowiem: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy 20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy A72, Galaxy Fold i Galaxy Z Fold 2.

Zatem, mamy tutaj flagowce nie jednej czy dwóch, lecz aż pięciu ostatnich generacji, a do tego jeszcze wciąż nieco eksperymentalne Foldy i średniopółkowego A72. Całkiem przyzwoita mieszanka, przyznajcie. Mając jeszcze na uwadze, jakie modele teleobiektyw w ogóle posiadają. Ciąg dalszy nastąpi.

Źródło zdjęć: Unsplash (Daniel Romero)

Źródło tekstu: Samsung, oprac. własne