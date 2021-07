Samsung: Kultowy smartfon powraca do sklepów

Samsung Galaxy M21 już wkrótce powróci na sklepowe półki. Producent zaprezentował nową wersję popularnego modelu.

Samsung Galaxy M21 był smartfonem, którego się po Samsungu nie spodziewaliśmy: niedrogi, z przyzwoitą specyfikacją, wyświetlaczem Super AMOLED i imponującym akumulatorem 6000 mAh. Telefon okazał się zasłużonym hitem i pewnie nie tylko nam zrobiło się nieco smutno, kiedy został wycofany ze sprzedaży. Wygląda jednak na to, że żałoba nie potrwa długo. W duchu starej maksymy o niezabijaniu kury znoszącej złote jajka, Samsung Galaxy M21 powróci na półki sklepowe jako Samsung Galaxy M21 2021 Edition.

Samsung Galaxy M21 2021 Edition - specyfikacja i ceny

Co nowego przyniesie odświeżony Samsung Galaxy M21 (poza okropną nazwą rzecz jasna)? Nowy design, lekko ulepszony aparat i w sumie to tyle. Większość specyfikacji telefonu nie doczekała się żadnych zmian względem poprzednika. Oznacza to, że ponownie dostaniemy wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4" i rozdzielczości FullHD+, procesor Samsung Exynos 9611 i akumulator o pojemności 6000 mAh. Bez szału, ale w segmencie budżetowym to nadal przyzwoity zestaw.

Ale zaraz, wspomniałem coś o ulepszonym aparacie? "Ulepszony" to może za dużo powiedziane. Główna jednostka otrzymała co prawda nowy sensor - Samsung ISOCELL GM2 - jednak na papierze większość parametrów prezentuje się tak samo. Oznacza to, że z tyłu znajdziemy podstawowy moduł o rozdzielczości 48 MP sparowany z ultraszerokim 8 MP i sensorem głębi o rozdzielczości 5 MP. Z przodu natomiast znalazło się miejsce dla aparatu do selfie o rozdzielczości 20 MP.

Być może najważniejszą różnicą jest w takim razie to, że Samsung Galaxy M21 2021 Edition będzie od razu sprzedawany z Androidem 11 na pokładzie. Tylko czy kupimy go w Polsce? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Na razie potwierdzono dostępność w Indiach, gdzie urządzenie ma być oferowane w wariantach 4/64 GB i 6/128 GB. Pierwszy ma kosztować 12 499 rupii (ok. 650 zł), natomiast drugi 14 499 rupii (ok. 755 zł).

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung