RedMagic 7 Pro ma 18 GB RAM, ładowanie 135 W i podekranowy aparat

Zadebiutowały nowe smartfony z gamingowej linii marki Nubia – czyli RedMagic 7 i RedMagic 7 Pro. Urządzenia podwyższają poprzeczkę nawet najlepszym flagowcom, wkraczając z ogromnymi zasobami pamięci, bardzo szybkim ładowaniem i podekranowym aparatem w modelu Pro.

Nubia, marka należąca do ZTE, zaprezentowała dziś dwa nowe modele dla graczy – RedMagic 7 i RedMagic 7 Pro – które jednak powinny zainteresować też poszukiwaczy bardzo wydajnych i niebanalnych smartfonów. Ich specyfikacje techniczne są dość podobne, przy czym oczywiście model Pro jest bogaciej wyposażony.

Jak na gamingowe modele przystało, smartfony RedMagic 7/Pro zwracają uwagę obudowami w ciekawych kolorach Black Night, Cyber Neon i Night Knight z podświetleniem LED. Najbardziej oryginalna jest wersja przezroczysta Deuterium Transparent Edition, która pozwala podejrzeć, jak wygląda jeden z elementów konstrukcji – podświetlony ledami wentylator, stanowiący element ulepszonego układu chłodzenia.

Wiatraczek osiąga do 20 tysięcy obrotów na minutę, ma energooszczędny silnik bezszczotkowy, a jego głośność to zaledwie 28 decybeli. Element ten pozwala obniżyć temperaturę procesora aż o 16 stopni. Układ chłodzenia ICE 8.0 składa się także z profilowanych kanałów powietrznych, dziewięciowarstwowej struktury o łącznej powierzchni 41 279 mm², dużej komory parowej 4124 mm² oraz otwieranej klapki z tyłu obudowy dla lepszej wentylacji. Do tego można dokupić jeszcze zewnętrzne akcesorium Turbo Cooler, z dodatkowym wentylatorem.

Na obudowie nie zabrakło też przycisków do gier (triggerów) o czułości 500 Hz i reakcji na dotyk 7,4 ms. Wewnątrz telefonów znalazł się oczywiście chipset Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez nawet 16 GB pamięci RAM w modelu LPDDR5 i aż 18 GB RAM w wariancie Pro. Spore są także pamięci wewnętrzne UFS 3.1 – do 512 GB, topowy wariant modelu Pro ma aż 1 TB na aplikacje i gry. Nubia zastosowało także osobny układ gamingowy Red Core 1, który trafił do modelu Pro.

Ekran to w obydwu przypadkach matryca AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) i odświeżaniem obrazu 120 Hz. Reakcja na dotyk to z kolei rekordowe 720 Hz (RedMagic 7) i 960 Hz (RedMagic 7 Pro). Wyświetlacze przetwarzają 10-bitowy kolor i zapewniają 100% pokrycia gamutu DCI-P3.

Pod szkłem wyświetlacza modelu RedMagic 7 Pro znalazł się podekranowy aparat do selfie 16 Mpix, dzięki czemu nie ma tam żadnego wycięcia. W podstawowym modelu jest już tradycyjny aparat o rozdzielczości 8 Mpix, umieszczony na ramce nad ekranem. W obydwu telefonach znalazł się też dość standardowy zestaw matryc 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix.

Telefony RedMagic 7 wyróżniają się także bardzo szybkim ładowaniem. Podstawowy model ma akumulator 4500 mAh zasilany mocą 120 W, natomiast w modelu Pro baterię 5000 mAh można naładować z mocą aż 135 W. Osiągnięcie 100% baterii zajmuje tylko 15 minut. Do zestawu obydwu modeli dołączone są ładowarki GaN o mocy 165 W.

Najtańszy wariant modelu RedMagic 7 dostępny jest w Chinach za 3999 juanów (ponad 2500 zł), najdroższy – oznacza wydatek 5499 juanów, czyli około 3455 zł. Ceny za RedMagic 7 Pro zaczynają się od 4799 junów (ponad 3 tys. zł), a topowy model z przezroczystą obudową i 1 TB pamięci kosztuje 7499 juanów, czyli 4700 zł.

Smartfony RedMagic 7 i RedMagic 7 Pro powinny też trafić do Europy – producent już zapowiedział zbliżającą się globalną premierę tych telefonów.

