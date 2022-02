Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition oficjalnie. Powstał też wariant AMG Petronas F1

Redmi K50 Gaming Edition to pierwszy smartfon z nowej linii Xiaomi. Producent zaczął mocnym uderzeniem, prezentując prawdopodobnie najszybszy model z tegorocznej serii flagowców Redmi. Uwagę zwraca limitowana edycja Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition to pierwszy model z serii K50, która docelowo ma się składać z czterech smartfonów. Dzisiejsza nowość to kontynuacja zeszłorocznego pomysłu na smartfon dla graczy (Redmi K40 GE), więc pewne elementy się powtarzają, dopracowane zostały jednak szczegóły, silniejsze jest też wnętrze. Ciekawostką jest limitowana wersja specjalna Redmi K50 GE powstała w kooperacji z Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Redmi K50 Gaming Edition, tak jak poprzednik, wyposażony jest w magnetyczne triggery, pozwalające na bezpośrednie przypisanie odpowiednich funkcji w grach. Producent ulepszył je tym razem, zwiększając liczbę magnesów i dodając silikonową amortyzację, by rozgrywka była bardziej precyzyjna, a gracz nie męczył się zbyt szybko.

Zobacz: Xiaomi Redmi K50 coraz bliżej. Czego można się spodziewać?

Nowy nowy silnik wibracyjny, cztery głośniki

Realizm w grach zwiększać ma nowy silnik wibracyjny CyberEngine AAC 1016, po raz pierwszy zastosowany w smartfonie. Częstotliwość wibracji mieści się w zakresie 50 Hz-500 Hz, co ma zdaniem producenta zapewniać bogatsze efekty drgań. Do tego w systemie znalazło się 95 różnych scenariuszy wykorzystania wibracji w codziennym użytkowaniu.

Redmi K50 Gaming Edition ma także zachwycać możliwościami dźwiękowymi – smartfon wyposażony jest w cztery głośniki z Dolby Atmos optymalizowane przez JBL – w tym dwa nisko- i średniotonowe oraz dwa wysokotonowe, a zakres częstotliwości sięga 12 000 KHz.

Jedną z największych zalet Redmi K50 Gaming Edition jest bez wątpienia ekran o świetnych parametrach – to matryca OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400×1080). Wyświetlacz zapewnia odświeżanie 120 Hz, reakcję na dotyk 480 Hz oraz regulację ściemniania z modulacją PWM 1920 Hz (co minimalizuje efekt niepożądanego migotania). Ma 10-bitową paletę kolorów oraz wsparcie dla standardu HDR10+, za upłynnianie ruchu odpowiada MEMC. Wszystko osłania odporne szkło Gorilla Glass Victus.

Silnikiem napędowym Redmi K50 Gaming Edition jest chipset Snapdragon 8 Gen 1, któremu pomaga pamięć RAM LPPDDR5 o wielkości 8 lub 12 GB. Na zapis danych przewidziano do 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Kulturę pracy ma zapewniać układ chłodzenia z podwójną komorą parową. Gdyby to nie wystarczyło, powstało też dodatkowe etui z zewnętrzny wentylatorem.

Producent chwali się także trzema antenami Wi-Fi, które pozwalają zmniejszyć opóźnienie podczas grania on-line o 30% w porównaniu z tradycyjnymi podwójnymi antenami. Smartfon zapewnia też wsparcie dla Wi-Fi 6E, funkcje łączności reprezentują także Bluetooth 5.2 oraz oczywiście modem 5G.

Sekcja fotograficzna nie jest może absolutnie topowa, ale mieści się w solidnej średniej – to aparat 64 Mpix (Sony IMX686, f/1,65), któremu towarzyszy aparat szerokokątny 8 MPix (119°, f/2,2) oraz aparat telemakro 2 Mpix (f/2,4). Do zdjęć selfie służy aparat 20 Mpix (Sony IMX596).

Energię do pracy i zabawy dostarcza akumulator 4700 mAh z szybkim ładowaniem 120 W (100% w 17 minut). Wszystkim zarządza MIUI 13 już z systemem Android 12.

Redmi K50 Gaming Edition wchodzi do sprzedaży na rynek chiński w kolorach czarnym niebieskim i srebrnym, a jego cena zaczyna się od 4199 juanów, czyli ponad 2060 zł, najbogatszy wariant można kupić za równowartość 2436 zł.

Limitowany Redmi K50 powstały w kooperacji z Mercedes-AMG Petronas dostępny jest w wariancie 12+256 GB, ma na obudowie elementy nawiązujące do samochodów rajdowych AMG-F1 i wyceniony został na 4199 juanów, czyli ponad 2600 zł. Ta wersja dostępna będzie tylko w 10 tysiącach sztuk.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 w Polsce! Na start sprzedaży będzie super promocja

Zobacz: Realme wreszcie nauczyło się robić zdjęcia? Debiutuje seria Realme 9

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: SparrowNew, Fone Arena