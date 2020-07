Realme też bardzo szybko ładuje. Oto UltraDART 125 W

Wczoraj firma Oppo pochwaliła się swoim nowym rozwiązaniem, które pozwala na niezwykle szybkie ładowanie smartfonów z mocą 125 W. Dziś jej siostrzana marka Realme zaprezentowała swoją odmianę tej technologii o nazwie UltraDART.

Oppo i Realme to marki należące do tej samej grupy BBK Electronics, więc nie są to firmy, które ze sobą konkurują, lecz raczej współdzielą wiele rozwiązań technologicznych. W tym kontekście dzisiejsza premiera ładowania UltraDART 125 W nie jest niczym dziwnym, stanowi jednak interesującą obietnicę dla tych, którzy w przyszłości będą planowali kupno telefonu Realme.

UltraDART 125 W ma w teorii pozwolić na zasilenie baterii o pojemności 4000 mAh od 0% do 33% w zaledwie trzy minuty! Natomiast pełne naładowanie smartfonu ma trwać tylko 20 minut.

Producent zapewnia, że jego rozwiązanie umożliwia przekształcenie 98% dostarczanej energii dzięki zastosowaniu dwóch ogniw o prądzie ładowania 6C (ładowanie do 6x wartości pojemności znamionowej). W rozwiązaniu UltraDART prąd 20 V / 6,25 A przechodzi przez trzy równoległe obwody (każdy o natężeniu 2,1 A) i przekształcany jest na prąd 10 V / 12,5 A, którym ładowane są jednocześnie dwa ogniwa po 2000 mAh.

Tak szybkie ładowanie wiąże się oczywiście ze zwiększonym wydzielaniem ciepła, więc żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Realme zaimplementowało w baterii 14 czujników temperatury, a także dodatkowe, wewnętrzne chłodzenie smartfonu. Ma to gwarantować, że średnia temperatura urządzenia ładowanego technologią UltraDART 125 W nie przekroczy 40 stopni C.

Przedstawione przez Realme rozwiązanie zgodne jest z dostępnymi na rynku protokołami, jak PPS 125 W, Power Delivery 65 W i Quick Charge 36 W. Jest również kompatybilny z poprzednimi standardami DART, a także rozwiązaniami innych producentów z tej samej grupy – czyli VOOC (Oppo) i Warp Charge (OnePlus).

Realme zapowiada, że technologia UltraDART 125 W trafi wkrótce do masowej produkcji i znajdzie zastosowanie zwłaszcza w smartfonach obsługujących sieć 5G.

Producent zaprezentował ponadto dwie nieduże ładowarki w standardzie SuperDart dostarczające prąd 50 W i 60 W.

Źródło tekstu: GSM Arena