Test Realme 6 Pro – świetny smartfon, wart swojej ceny

Realme 6 Pro to smartfon, który charakteryzuje się niebanalną stylistyką, ekranem 90 Hz oraz niezłą wydajnością, jak na swoją cenę (przynajmniej na papierze). Jak urządzenie ze stajni Oppo poradziło sobie podczas testów i czy jest godne polecenia? Czy wśród ogromnej konkurencji w swoim segmencie urządzenie ma to „coś”, co sprawia, że może stać się hitem sprzedaży i konkurować z Xiaomi? Zapraszam do lektury przygotowanej recenzji, w której postaram się znaleźć odpowiedzi na te pytania.