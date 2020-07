OPPO wprowadza szybkie ładowanie 125 W, bezprzewodowe AirVOOC 65 W i miniładowarkę SuperVOOC 50 W

Oppo zaprezentowało właśnie swój nowy standard szybkiego ładowania smartfonów. Zgodnie z zapowiedziami zobaczyliśmy system ładowania o nominalnej mocy 125 W! Towarzyszy mu potężny system ładowania bezprzewodowego 60 W i miniładowarki 50 W i 110 W. Ładne mi „mini”...

Szybkie ładowanie 125 W to przełom, który może zupełnie zmienić rynek telefonów. W miarę popularyzacji sieci 5G smartfony potrzebują więcej energii, a niekoniecznie da się do nich montować większe akumulatory. Ten problem rozwiązuje właśnie szybkie ładowanie.

Ładowanie 125 W chłodne i bezpieczne

Oppo zadbało o bezpieczeństwo tego systemu ładowania. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na rygorystyczną kontrolę temperatury. W okolicy akumulatora rozmieszczone zostało 10 dodatkowych czujników temperatury. Dzięki zebranym przez nie informacjom nie ma szans, by telefon nagrzał się powyżej 40°C. System wykorzystuje także narzędzia chroniące bezpiecznik przed przepięciem oraz 128-bitowe szyfrowanie komunikacji.

Szybkie ładowanie 125 W firmy Oppo wykorzystuje bezpośrednie ładowanie, które w 5 minut pozwala napełnić 41% akumulatora o pojemności 4000 mAh, a do pełna naładować go w jedynie 20 minut. Taka ładowarka wymaga oczywiście odpowiednio skonstruowanego akumulatora. Oppo stosuje tu podwójne ogniwa 6C i pompę ładowania z trzema ścieżkami, rozkładającymi obciążenie.

Bazą tego systemu jest układ SuperVOOC z ulepszeniami sprzętowymi. Rozwiązanie obsługuje systemy ładowania z napięciem sięgającym nawet 20 V i natężeniem dochodzącym do 6,25 A (w tym przypadku na jedną ścieżkę pompy przypadnie około 2,1 A). To rozwiązanie jest kompatybilne z poprzednimi protokołami ładowania SuperVOOC i VOOC, a także obsługuje popularne protokoły 65 W PD, 125 W PPS i inne. To wszystko udało się zmieścić w ładowarce o dość przeciętnych rozmiarach.

Całe 65 W bez kabla

Jeśli wolisz ładowanie bez kabla, Oppo również ma coś dla ciebie. Podczas konferencji zaprezentowana została także ładowarka AirVOOC o mocy nominalnej 65 W. Ładowarka wykorzystuje autorskie izolowane pompy ładowania, dwie równoległe cewki, by dostarczać energię szybciej, a także pięciostopniowe zabezpieczenia. Według Oppo AirVOOC 65 W pozwala naładować akumulator o pojemności 4000 mAh w 30 minut i jest kompatybilna ze standardem Qi.

Przy okazji mogliśmy przyjrzeć się eleganckiej, koncepcyjnej ładowarce bezprzewodowej Oppo AirVOOC 65 W. Urządzenie ma ślicznie rzeźbioną, szklaną powierzchnię. W tylnej części znajduje się półprzewodnikowe chłodzenie, pozwalające utrzymać temperaturę ładowanego telefonu o 2°C niższą niż gdyby był tam tylko wentylator.

Zestaw uzupełnia gratka dla podróżników: najmniejsza i najcieńsza na świecie miniładowarka SuperVOOC o mocy nominalnej 50 W oraz miniładowarka do szybkiego ładowania o mocy 110 W. Miniładowarka SuperVOOC 50 W (widoczna na zdjęciu na górze artykułu) ma rozmiar karty kredytowej i grubość jedynie 1,05 cm. Miniładowarka SuperVOOC 50 W jest kompatybilna z protokołami VOOC, 27 W PD czy 50 W PPS. Tak, to maleństwo naładuje też laptopy!

Miniładowarka 110 W powstała na bazie ładowarki SuperVOOC 50 W i jej unikalnej dwupoziomowej architektury. Jej wymiary nie odbiegają od standardu dla ładowarek poniżej 20 W. To kolejna ładowarka, którą naładujesz niemal wszystko w rozsądnym czasie.

