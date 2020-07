Oppo uczestniczył w procesie wdrażania pierwszej samodzielnej sieci 5G w Wielkiej Brytanii

Firma Oppo współuczestniczyła w procesie wdrażania pierwszej samodzielnej sieci 5G (SA - Stand Alone) w Wielkiej Brytanii, a także w pierwszej na rynku usługi plasterkowania sieci 5G SA.

Nowa sieć została wdrożona na brytyjskim Uniwersytecie Coventry, a jej testy przeprowadzono przy użyciu smartfonów 5G marki Oppo, które wykorzystują działanie platform mobilnych 5G firm Qualcomm Technologies i MediaTek.

Koncerny Oppo i Ericsson współpracowały oddzielnie z Qualcommem i z MediaTekiem, rozwijając oprogramowanie do przełączania się między plastrami sieci przy wykorzystaniu smartfonów Oppo Find X2 Pro i Oppo Reno3. Celem projektu było umożliwienie użytkownikom prostego poruszania się pomiędzy różnymi plastrami sieci, co pozwala realizować różnorodne potrzeby, gwarantując najlepsze parametry działania. Jeden z plastrów został wykorzystany do obsługi szybkiego połączenia z Internetem, z kolei drugi był przeznaczony do ustanowienia dedykowanego podłączenia do sieci dla kadry akademickiej i studentów, co pozwoliło na szybki dostęp do zasobów naukowych i umożliwiało płynne prowadzenie zdalnych zajęć dydaktycznych w wysokiej jakości.

5G SA - co to takiego?

Zgodnie z definicją 3GPP, przyjętą wspólnie przez organizacje normalizacyjne, które opracowują protokoły dla telekomunikacji mobilnej, sieć 5G może działać w dwóch trybach: NSA (niesamodzielnym) i SA (samodzielnym), gdzie SA odnosi się do niezależnej architektury sieciowej, która korzysta ze stacji bazowych 5G i podstawowej sieci 5G. Najwięksi operatorzy telefonii mobilnej na całym świecie obecnie intensywnie pracują nad wdrożeniem sieci 5G SA, która stanowi docelową architekturę sieciową przyszłości.

Plasterkowanie sieci

Z kolei usługa plasterkowania sieci 5G (network slicing), którą można zastosować w bazowej architekturze sieciowej 5G, to technologia umożliwiająca podział fizycznej sieci na wiele wirtualnych sieci docelowych. Każdy plaster jest niezależny i może korzystać z własnych zasobów. Dzięki temu zasoby 5G można rozdzielać i wykorzystywać jeszcze sprawniej oraz bardziej elastycznie, aby odpowiadać na różnorodne potrzeby użytkowników podyktowane zmieniającymi się zastosowaniami.

Projekty, które zmieniają rzeczywistość

Infrastruktura 5G SA i technologia plasterkowania sieci to jedne z głównych obszarów zainteresowania Oppo w ramach prac badawczych w obszarze 5G. Firma planuje dalsze projekty i kolejne inwestycje B&R by w przyszłości nadal plasować się w światowej czołówce w tym obszarze. Producent sukcesywnie działa na rzecz inteligentnej łączności, która, zgodnie z jego prognozami, będzie kluczowym elementem codzienności w przyszłości. Fundamentem tego założenia jest technologia 5G. Oppo ściśle współpracuje z partnerami z łańcucha dostaw, aby wspólnie rozwijać infrastrukturę 5G i dostarczać użytkownikom coraz lepsze rozwiązania, realizując projekty ramię w ramię z wiodącymi dostawcami usług i partnerami handlowymi. Firma nawiązała dotąd współpracę z przeszło 40 kluczowymi dostawcami w Europie i będzie nadal wzmacniało wiodącą pozycję, wprowadzając na rynek coraz to nowe produkty i zacieśniając współpracę z obecnymi i nowymi partnerami.

