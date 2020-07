MediaTek Dimensity 600 – to będzie najtańszy układ z 5G

MediaTek przygotowuje kolejny układ SoC z wbudowanym modemem 5G – Dimensity 600. Będzie to jednostka przeznaczona dla tańszych modeli, co oznacza jeszcze niższe ceny za smartfony 5G.

Tajwański producent układów mobilnych MediaTek przez lata pozostawał w cieniu większych graczy, ale zapotrzebowanie na smartfony 5G staje się dla niego okazją do zdobycia większej części rynku SoC. Jego układy ze zintegrowanym modemem 5G z linii Dimensity, np. Dimensity 1000 czy Dimensity 800, stanowią dobrą konkurencję dla droższych układów Qualcomma. To z kolei pozwoliło zejść producentom smartfonów 5G do cen rzędu 1 tys. zł (w przeliczeniu, dotyczy rynku chińskiego). Teraz jednak ten pułap zostanie obniżony jeszcze niżej.

Jak donosi branżowy serwis Taiwan Economic Daily, MediaTek pracuje nad układem Dimensity 600, który wejdzie na rynek już w tym kwartale. Współpracujący z MediaTekiem producenci smartfonów już zgłosili dużą liczbę zamówień, a pierwsze urządzenia z tą jednostką pojawią się jeszcze w tym roku. Konkretne marki nie padają, ale patrząc na dotychczasowe wykorzystanie procesorów Dimensity, można domyślać się, że chodzi np. o Honora, Huaweia, Oppo albo Xiaomi i Redmi.

Chociaż zakres cenowy smartfonów z Dimensity 600 poznamy dopiero za kilka miesięcy, to jedno jest pewne – będzie jeszcze taniej. Niższy numer modelu układu sugeruje słabsze parametry, ale też niższą cenę. Jak sugeruje Taiwan Economic Daily, ten SoC ma być główną bronią MediaTeka w walce o rynek układów 5G. Firma ma szansę dzięki niemu zagospodarować segment smartfonów 5G z niższej półki cenowej, którą w Polsce reprezentują modele za około 600-800 zł.

Źródło tekstu: Taiwan Economic Daily, GizChina