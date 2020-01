Debiutuje MediaTek Dimensity 800 - układ 5G dla smartfonów klasy średniej

Zgodnie z zapowiedziami, MediaTek zaprezentował dziś swój nowy układ SoC z modemem 5G - Dimensity 800. To uproszczona wersja flagowej jednostki Dimensity 1000. Osiemsetka ma trafić do smartfonów ze średniej półki.

MediaTek bardzo poważnie podchodzi do swoich planów zawojowania rynku smartfonów 5G. Już kilka miesięcy temu tajwański producent deklarował, że zamierza wykroić duży kawałek z tego tortu, co później potwierdził premierą topowego układu SoC - Dimensity 1000. Zaprezentowany dziś młodszy przedstawiciel rodziny Dimensity zawiera w sobie wiele cech wyższego modelu, ma być jednak bardziej przystępny cenowo. To z kolei oznacza więcej tanich smartfonów 5G.

MediaTek Dimensity 800 wykonany jest w litografii 7 nm. Łączy cztery wydajne rdzenie Cortex-A76 o taktowaniu do 2 GHz i cztery bardziej oszczędne Cortex-A55 również o taktowaniu 2 GHz. Dla porównania pierwszy klaster w Dimensity 1000 tworzą cztery nowocześniejsze rdzenie Cortex A77 o taktowaniu 2,6 GHz.

Za grafikę w MediaTeku Dimensity 800 odpowiada z kolei ten sam GPU, co w wyższym modelu - ARM Mali-G77 MC9. Dodatkowe wrażenia zapewnić ma opracowana dla graczy technologia HyperEngine. Plusem jest też wsparcie odświeżania ekranu 90 Hz, ale maksymalna rozdzielczość wyświetlacza to Full HD+.

Pracę smartfonu wspierać ma także czterordzeniowa jednostka odpowiedzialna za sztuczna inteligencje - APU 3.0 (AI Processing Unit) o wydajności 2,4 TOPs. APU usprawni między innymi działanie poczwórnego aparatu, który w Dimensity 800 może mieć rozdzielczość do 64 Mpix lub łączyć matryce 32 Mpix i 16 Mpix. Dzięki SI w aparatach z tym układem smartfon zapewni lepszą obsługę HRD, wykrywanie twarzy, a także bardziej sprawne ustawienie ekspozycji, działanie autofokusu, balansu bieli czy redukcję szumów.

MediaTek Dimensity 800 zapewni łączność 5G z podwójną agregacją (2CC CA) w pasmie sub-6GHz ze wsparciem rozwiązania Dynamic Spectrum Sharing (DSS), czyli łączenia pasm 4G i 5G. Chipset pozwala także obsługę technologii Voice over New Radio (VoNR), czyli połączenia głosowe w 5G.



Rynkowej dostępności smartfonów z nowym układem należy się spodziewać w 2020 roku.

