Przybywa tanich smartfonów 5G. Do sprzedaży wszedł Huawei Enjoy 20 Pro

Do sprzedaży w Chinach wszedł najnowszy smartfon Huaweia – Enjoy 20 Pro. To średniej klasy model, który wyróżnia się obsługą sieci 5G i przystępną, jak na telefon 5G, ceną.

Huawei Enjoy 20 Pro został oficjalnie zaprezentowany kilka dni temu, a teraz urządzenie wchodzi do sprzedaży. To jeden z tych smartfonów, którymi Huawei chce zdobyć mocniejsza pozycje wśród modeli ze średniej półki. Smartfon dostępny jest za kwotę 1999 juanów, czyli około 1177 zł, co w telefonach 5G jest bardzo niską kwotą.

Sercem Huaweia Enjoy 20 Pro jest układ MediaTek Dimensity 800, czyli jeden z najtańszych układów SoC z wbudowanym modemem 5G, który zapewnia podwójną agregację pasma w zakresach sub-6GHz. Warto przypomnieć, że submarka Huaweia, czyli Honor, też pracuje nad tanim smartfonem 5G – jest to zapowiadany na lipiec Honor 30 Lite 5G. Obydwa modele mają zresztą bardzo wiele wspólnego, najprawdopodobniej jest to ten sam model, tyle że o różnych nazwach i cenach. Upewnimy się co do tego po premierze smartfonu Honora.

Huawei Enjoy 20 Pro wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Układ Dimensity 800 wspiera pamięć RAM LPDDR4x o wielkości 6 lub 8 GB, a na aplikacje i dane użytkownik otrzyma 128 GB pamięci UFS 2.1.

Poza wsparciem dla 5G smartfon nie wyróżnia się szczególnie pod względem komunikacyjnym, ale zapewnia solidne standardy łączności: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, ma też USB C. Zabrakło NFC, ale to nie dziwi w urządzeniu na rynek chiński. Gdyby Huawei wydał ten model także w wersji globalnej, to już ten moduł mógłby się tam znaleźć.

Sekcję fotograficzną tworzy potrójny układ aparatów, z główną matrycą 48 MPix (optyka f/1,8), której towarzyszą aparaty 8 MPix (szerokokątny f/2,4) i 2 MPix (makro f/2,4). Przedni aparat ma 16 Mpix (f/2,0).

Akumulator o wielkości 4000 mAh można szybko podładować z mocą 22,5 W. Całością zarządza EMUI 10.1 na bazie Androida 10.

Podstawowa wersja modelu Huawei Enjoy 20 Pro z 6 GB pamięci RAM kosztuje 1999 juanów (1177 zł), natomiast wariant z 8 GB wyceniony został na kwotę 2299 juanów, czyli 1285 zł. To nieco wyższe kwoty niż ma kosztować Honor 30 Lite 5G (około 1600 juanów), ale i tak jest to cena konkurencyjna w stosunku do innych smartfonów 5G.

