Huawei prezentuje HMS Core 5.0

Huawei nie zamierza zaprzestać rozwoju swoich autorskich usług mobilnych. Tym razem HMS Core doczekał się kolejnej wersji. Przywitajmy zatem HMS Core 5.0

Sankcje ze strony Donalda Trumpa i Białego Domu zadziałały na Huaweia niczym kubeł zimnej wody i zmotywowały (albo zmusiły) do rozwoju. Bez niego nie było już bowiem przyszłości. Chińczycy odpowiedzieli rozwojem swoich własnych usług mobilnych. Teraz z Huawei Mobile Services korzysta 600 milionów osób z ponad 170 krajów. Klienci mogą też korzystać z 55 tysięcy aplikacji. Te liczby robią wrażenie. Nie jest to co prawda jedyne miejsce, gdzie Huawei ruszył z kopyta, ale dzisiaj - najważniejsze.

Czemu? Chiński producent zaprezentował bowiem HMS Core 5.0. Najnowsza wersja przynosi usprawnienia w kwestii powiadomień wypychanych, dźwięku czy obrazu. Huawei zadbał też o kwestię lokalizacji i tego, by telefon rozpoznawał w jakim otoczeniu się znajduje. Z ulepszonego wsparcia zadowoleni będą też twórcy aplikacji korzystających z rozszerzonej rzeczywistości.

Ciekawym pytaniem zostaje to o przyszłość HMS w świetle równoległego rozwoju własnego systemu operacyjnego, jakim jest Hongmeng OS. Wcześniej Huawei skłaniał się ku przejściu na niego, teraz postawił bardziej na HMS. Nie oznacza to jednak, że obecna sytuacja będzie wieczna.

Zobacz [Aktualizacja] Huawei P20 Pro i Mate 10 otrzymują EMUI 10 i Androida 10

Zobacz USA: Huawei to zagrożenie… chyba że jest nam potrzebny do rozwoju

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gizchina, wł