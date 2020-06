Petal – nowy sposób Huaweia na brak aplikacji ze sklepu Google’a

Huawei udostępnił w swoim sklepie AppGallery nowe narzędzie Petal, którego zadaniem jest wyszukiwanie w różnych miejscach aplikacji niedostępnych dla smartfonów z HMS. Dodatkowo Petal podsuwa najnowsze aktualności serwowane przez Microsoft News.

Mimo że Huawei nieustannie rozbudowuje swój sklep AppGallery, to jednak użytkownicy smartfonów tej marki wciąż mogą mieć apetyt na więcej. Dlatego też Huawei od pewnego czasu pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które ułatwią dostęp do nowych aplikacji. Na smartfonach z HMS już wcześniej udostępniana była aplikacja More Apps, teraz można korzystać z jeszcze nowszego narzędzia – Wyszukiwarki Petal.

Aplikacja była już dostępna wcześniej w wersji beta jako Huawei Search, a teraz doczekała się kolejnej odsłony, już jako Petal Search czyli Wyszukiwarka Petal. Aplikację można pobrać ze sklepu AppGallery, a następnie, w formie widżetu, przypiąć do ekranu głównego. Narzędzie stworzone zostało z myślą o użytkownikach urządzeń Huawei najnowszej generacji, które nie mają usług Google, za to bazują na Huawei Mobile Services.

Petal agreguje w jednym miejscu najpopularniejsze na świecie aplikacje – można je wyszukać, a następnie pobrać na smartfon lub tablet Huawei. W przypadku, gdy wybrana aplikacja nie jest dostępna w oficjalnym sklepie Huawei AppGallery, Petal podpowiada, z jakiego innego źródła można ją zainstalować lub odsyła do strony webowej aplikacji. Wśród tych źródeł jest także dobrze już znany ze smartfonów tej marki alternatywny sklep APKPure.

Aplikacja Petal pozwala również na przeglądanie najnowszych informacji, a także aktualizowanie aplikacji już zainstalowanych na urządzeniach Huawei. Nowa wyszukiwarka powstała we współpracy z globalnymi i europejskimi twórcami wyszukiwarek, w tym Qwant i Yandex, aktualności dostarcza zaś Microsoft.

