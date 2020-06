Realme X3 SuperZoom oraz inne urządzenia marki debiutują w Polsce. Oto ich ceny

9 czerwca 2020 roku marka Realme zaprezentowała w Polsce kilka swoich nowych produktów. Są wśród nich smartfony Realme X3 Super Zoom i Realme 5i, zegarek Realme Watch, opaska Realme Band i słuchawki Realme Buds Air Neo. Poznaliśmy również ceny tych urządzeń.

Realme X3 SuperZoom

Realme X3 SuperZoom to smartfon wyposażony w peryskopowy teleobiektyw z zoomem z maksymalnym powiększeniem 60x. Aparat oferuje również tryb “gwiezdny” (Starry Mode), który pozwoli użytkownikom fotografować nocne niebo pełne gwiazd. Przykładowe zdjęcie poniżej.

Realme X3 SuperZoom ma łącznie sześć aparatów: cztery z tyłu i dwa z przodu. Główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix, a towarzyszą mu aparat szerokokątny 8 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix z zoomem optycznym 5x oraz aparat makro 2 Mpix. W aparacie można skorzystać również z trybu Nightscape 4.0 i Tripod. Aparaty przednie to główny sensor o rozdzielczości 32 Mpix oraz aparat ultraszerokokątny 8 Mpix. Do dyspozycji mamy stabilizację wideo UIS i UIS Max, wykorzystującą algorytmy AI i dane z czujnika ruchu, aby wyeliminować drgania w czasie rzeczywistym. Powinno to zapewnić telefonowi bardzo dobrą stabilność wideo.

Zobacz: Realme rozszerza sieć dystrybucji w Polsce o kolejne sklepy stacjonarne

Zobacz: Test Realme X50 Pro - świetny flagowiec z błyskawicznym ładowaniem baterii

Wewnątrz obudowy pracuje chipset Qualcomm Snapdragon 855+, wykonany w technologii FinFET 7 nm. Zegar osiąga taktowanie do 2,96 GHz, zapewniając wysoką wydajność i płynne uruchamianie nawet najbardziej wymagających gier i aplikacji. Za czas pracy urządzenia odpowiada bateria o pojemności 4200 mAh. Smartfon oferuje też opcję szybkiego ładowania o mocy 30 W, co pozwala naładować go do 100% w 55 minut. Model jest wyposażony również w ekran Ultra Smooth Display z odświeżaniem 120Hz.

Realme X3 SuperZoom dostępny będzie w dwóch kolorach: Arktyczna Biel i Lodowcowy Błękit. Wariancie 12/256 GB wyceniono na 2399 zł. Smartfon będzie dostępny w sprzedaży od 15 czerwca tego roku na stronie www.sklep-realme.pl, a także sieciach Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl.

Realme 5i

Podczas konferencji zaprezentowano również Realme 5i. Smartfon wyposażony jest w 6,5-calowy wyświetlacz LCD oraz ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 2,0 GHz z układem graficznym Adreno 610. Realme 5i zasilany jest wytrzymałym akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który obsługuje także ładowanie odwrotne, dzięki czemu urządzenie może służyć jako bank energii do ładowania innych urządzeń.

Smartfon ma pojedynczy aparat 8 Mpix z przodu, a także poczwórny z tyłu: 12 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki kąt) + 2 Mpix (makro) + 2 Mpix (czujnik głębi).

Realme 5i dostępny będzie w dwóch kolorach: Wodny Błękit oraz Leśna Zieleń, w wariancie 4/64 GB. Do kupienia od 19 czerwca na www.sklep-realme.pl, a także w Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl.

Realme Watch

Realme Watch to pierwszy smartwach w ofercie marki. Urządzenie oferuje duży kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 1,4 cala z 12 preinstalowanymi tarczami. Wyświetlacz jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass, a jego jasność może sięgać 380 nitów.

Zobacz: Samsung certyfikuje zegarek Galaxy Watch 3

Zobacz: Uważasz, że Apple Watch jest drogi? Spójdz na to szwajcarskie cudo

Zegarek wyposażony jest w inteligentnego asystenta zdrowia z monitorem pracy serca w czasie rzeczywistym. Wbudowany czujnik PPG pozwala nieprzerwane monitorowanie tętna, a oksymetr dostarcza informacji o poziomie tlenu we krwi. Smartwatch Realme to także 14 trybów sportowych, które pozwalają wyświetlać dane w czasie rzeczywistym dla różnych dyscyplin sportowych, takich jak jazda na rowerze, koszykówka, joga, tenis stołowy, trening aerobowy i inne. Inteligentny monitor aktywności rozpoznaje, czy użytkownik idzie czy biegnie, dzięki czemu liczenie kroków powinno być jeszcze bardziej precyzyjne.

Produkt można łatwo sparować ze smartfonami, za pomocą aplikacji Realme Link. Realme Watch obsługuje wyświetlanie połączeń, SMS-ów i wiadomości aplikacji innych firm. Może też automatycznie odblokować telefon podczas zbliżania się do niego. Zegarek jest też wodoodporny.

Realme Watch będzie można kupić w kolorze czarnym za 299 zł. W sprzedaży pojawi się 19 czerwca na www.sklep-realme.pl, w Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl.

Realme Band

Realme Band to opaska wyposażona w kolorowy ekran o przekątnej 0,96”, który może wyświetlać ponad 65000 kolorów oraz do 64 liter na jednej stronie. Urządzenie ma przycisk dotykowy, który umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę wyświetlacza oraz obsługuje 5-stopniową regulację jasności za pośrednictwem aplikacji Realme Link. Opaska Realme to także pięć specjalnych tarcz do wyboru, które użytkownik może dostosować według własnych upodobań za pomocą Realme Link. Realme Band waży 20 g i jest wykonany z lekkiego i przyjaznego dla środowiska materiału polimerowego.

Opaska ma wbudowany optyczny czujnik tętna PPG, który mierzy puls w czasie rzeczywistym, co 5 minut. Dzięki temu użytkownik może obserwować swoje zdrowie. Śledząc ruch i tętno, algorytm analizuje jakość snu i generuje raport, który pomaga użytkownikowi dowiedzieć się więcej o jego schemacie snu. Po długim siedzeniu Realme Band automatycznie przypomni użytkownikowi o ruchu lub spacerze. Ponadto, zasygnalizuje konieczność nawadniania w regularnych odstępach czasu. Opaska obsługuje 9 trybów sportowych, takich jak spacery, bieganie, joga i inne.

Realme Band do sprzedaży trafi 19 czerwca i będzie dostępny na www.sklep-realme.pl, a także w sieciach Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl. Urządzenie w kolorze czarnym kupimy za 99 zł.

Realme Buds Air Neo

Ostatni z pokazanych dzisiaj w Polsce produktów Realme są słuchawki Buds Air Neo. Wyposażono je w wysokiej jakości chipset audio R1 oparty na protokole Bluetooth 5.0 z trybem o bardzo niskim opóźnieniu, które wynosi 119,2 ms. Inne cechy słuchawek to:

Szybkie parowanie: Po otwarciu pokrywy pudełka Buds Air Neo są automatycznie rozpoznawane przez smartfon. Słuchawki obsługują również protokół Google Fast Pair .

Po otwarciu pokrywy pudełka Buds Air Neo są automatycznie rozpoznawane przez smartfon. Słuchawki obsługują również protokół . Sterowanie dotykowe: W Buds Air Neo użytkownicy mogą również korzystać z funkcji sterowania dotykowego. Dwukrotne stuknięcie spowoduje odtwarzanie / pauzę, trzykrotne stuknięcie - przejście do następnego utworu, długie naciśnięcie dowolnego z przycisków - obudzenie asystenta głosowego lub zakończenie połączenia telefonicznego.

W Buds Air Neo użytkownicy mogą również korzystać z funkcji sterowania dotykowego. Dwukrotne stuknięcie spowoduje odtwarzanie / pauzę, trzykrotne stuknięcie - przejście do następnego utworu, długie naciśnięcie dowolnego z przycisków - obudzenie asystenta głosowego lub zakończenie połączenia telefonicznego. Żywotna bateria: Buds Air Neo to nawet 3 godziny ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, a dzięki etui do ładowania całkowity czas pracy baterii może wynieść do 17 godzin. Wystarcza to na więcej niż jeden dzień normalnego użytkowania.

Buds Air Neo to nawet 3 godziny ciągłego odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu, a dzięki etui do ładowania całkowity czas pracy baterii może wynieść do 17 godzin. Wystarcza to na więcej niż jeden dzień normalnego użytkowania. Jakość dźwięku: Realme Buds Air Neo mają 13 mm przetwornik z zaawansowaną wielowarstwową membraną kompozytową LCP oraz dynamiczne wzmocnienie basów.

Słuchawki Realme Buds Air Neo trafią do sprzedaży 19 czerwca 2020 roku na stronie www.sklep-realme.pl, a także do sklepów sieci Media Expert, RTV EURO AGD oraz X-kom.pl. Cena słuchawek to 199 zł.

Zobacz: Xiaomi Mi Band 5: oficjalna zapowiedź, znamy wygląd i funkcje

Zobacz: Huawei P30 Pro dostaje EMUI 10.1

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Realme