Huawei P30 Pro dostaje EMUI 10.1

Huawei P30 Pro to model, któremu przyznaliśmy tytuł najlepszego urządzenia 2019 roku. Tym bardziej cieszy fakt, że telefon ten otrzymuje kolejna aktualizację. Tym razem dotyczy ona nakładki EMUI.

Huawei P30 Pro to smartfon nie tylko ze świetnymi podzespołami, ale przede wszystkim stworzony dla fanów fotografii. Teraz do listy zalet można dodać to, że nie zalega z niczym również pod względem oprogramowania. Nowa wersja nakładki EMUi, czyli EMUI 10.1 zgodnie z harmonogramem trafia właśnie na urządzenia zakupione na wolnym rynku w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że również niedługo polscy klienci zobaczą na swoich telefonach gotową do aktualizacji paczkę z uaktualnieniami.

Najlepiej upewnić się, że można się podpiąć pod Wi-Fi. Aktualizacja jest bowiem naprawdę pokaźna. Trzeba ściągnąć aż 4,59 GB danych. Nowa wersja nakładki na system Android ma numer 10.1.0.123, a razem z nią gotowe są majowe poprawki bezpieczeństwa. Huawei ostatnio bardzo rozwija swoje departamenty odpowiedzialne za oprogramowanie. Nic dziwnego zresztą, to konieczne w misji uniezależnienia się od amerykańskiego Google'a.



Źródło tekstu: huaweicentral, wł