Płacąc w grze pobranej z Huawei AppGallery, odzyskamy wydatki w postaci Punktów Huawei

Od 8 do 23 czerwca 2020 roku trwa promocja, w ramach której za pobranie ze sklepu Huawei AppGallery jednej ze wskazanych gier oraz dokonanie w niej dowolnego zakupu, można otrzymać pełny zwrot wydanej kwoty w postaci Punktów Huawei.

Aby otrzymać zwrot wydatku w postaci Punktów Huawei, należy pobrać jedną z gier ze sklepu AppGallery: World of Tanks, Lords Mobile, Guns of Glory lub Gods and Glory, a następnie dokonać zakupu dodatkowych elementów w grze. Zwrot będzie równowartością zapłaconej kwoty, wyrażoną Punktami Huawei. Każda złotówka to jeden punkt – na przykład, za wydane w grze 20 zł, użytkownik otrzyma 20 punktów. Płatności należy dokonać kartą lub za pośrednictwem operatora, a przed pobraniem gry – pamiętać o zalogowaniu się do ID Huawei. Punkty zostaną przesłane na konto natychmiast po zakupie.

Zebrane Punkty Huawei można ponownie wykorzystać na zakupy w grach. Wystarczy wybrać je jako formę płatności podczas zakupów. Można je także wydać na inne usługi firmy Huawei: Motywy, Chmurę lub wypożyczenie filmów w Huawei Video. Osoby, które nie posiadają ID Huawei, mogą je założyć na smartfonie Huawei, wchodząc w „Ustawienia”. Liczbę Punktów Huawei również można sprawdzić w „Ustawieniach”, w zakładce „Płatności i zakupy”. Regulamin i więcej szczegółów można znaleźć pod tym adresem.

Huawei AppGallery to autorski sklep z aplikacjami, w którym obecnie znajduje się już prawie 1000 polskich aplikacji. Jak zapewnia Huawei, użytkownicy AppGallery mogą korzystać z dedykowanych im ofert i promocji, a także cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa usług. Na posiadaczy najnowszych smartfonów marki z Huawei Mobile Services czekają atrakcyjne prezenty, w tym bezpłatne i bezterminowe mapy Polski i nawigacja AutoMapa, kupon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) w aplikacji Allegro, bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go, a także 6-miesięczny dostęp do muzyki w Tidal HiFi.

W ostatnim czasie w ofercie sklepu AppGallery pojawiły się aplikacje trzech banków: mBanku, PKO Banku Polskiego oraz Idea Banku, które w tym momencie dostępne są na smartfonach Huawei opartych o GMS, a już niedługo dostępne będą również na modelach z HMS. Użytkownicy Huawei mogą też pobrać z AppGallery dodaną niedawno aplikację do zamawiania taksówek, iTaxi, która działa także na najnowszych modelach z HMS dzięki pełnej integracji z ekosystemem Huawei.

Źródło tekstu: Huawei