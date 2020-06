Huawei: Zapisując się do newslettera możemy kupić laptop MateBook D 15 nawet za 1 zł

Każdy, kto do 14 czerwca 2020 roku zapisze się do newslettera na stronie huawei.pl, ma szansę zdobyć kupon obniżający cenę laptopa MateBook D 15 2020 do 1 zł.

Kupon jest niestety tylko jeden, a zawalczyć o niego może każdy, kto zapisze się do newslettera internetowego sklepu huawei.pl pod tym adresem. Po podaniu adresu e-mail, użytkownik otrzyma na swoją skrzynkę wiadomość zawierającą link, którego otwarcie jest konieczne do pomyślnego zapisania się do newslettera. Dzień po zakończeniu akcji, 15 czerwca, jedna osoba otrzyma e-mailem kupon upoważniający do zakupu na huawei.pl laptopa Huawei MateBook D 15 2020 za 1 zł. Dodatkowo, każdy nowy subskrybent otrzyma ważny 30 dni kupon na 50 zł do wykorzystania przy zakupach na huawei.pl o wartości powyżej 200 zł.

MateBook D 15 2020 – mobilne stanowisko pracy i centrum rozrywki dla całej rodziny

Huawei MateBook D 15 w wersji 2020 to następca jednego z najbardziej popularnych laptopów ubiegłego roku w Polsce. Odświeżony model wyróżnia się ekranem FullHD z wąskimi ramkami oraz elegancką i smukłą obudową z aluminium. Urządzenie waży zaledwie 1,53 kg i z łatwością może być schowany do plecaka.

Sercem laptopa jest procesor AMD Ryzen 5 3500U z układem graficznym Radeon Vega 8, wspierany przez 8 GB RAM. Bateria o pojemności 42 Wh zapewnia długie działanie na jednym ładowaniu. Dzięki funkcji szybkiego ładowania, w ciągu 30 minut akumulator można naładować do poziomu 53%. Dodatkowo MateBook D 15 został wyposażony w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, zapewniając użytkownikowi bezpieczne i szybkie logowanie do urządzenia.

Huawei Share OneHop – 500 zdjęć w minutę i współdzielenie ekranu

Laptop Huawei MateBook D 15 zostały wyposażone w funkcję Huawei Share OneHop. Umożliwia ona zbliżeniowe przesyłanie danych między laptopem a smartfonem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. Transfer plików jest prosty i szybki - wystarczy włączyć w smartfonie odpowiednią funkcję, a następnie zbliżyć go do laptopa. Dzięki OneHop użytkownik może przenieść gigabajtowy film albo 500 zdjęć między urządzeniami w jedną minutę. Huawei Share oferuje także możliwość współdzielenia ekranów laptopa i smartfonu - wystarczy przesunąć dowolny plik, aby został zapisany w pamięci drugiego urządzenia.

Źródło tekstu: Huawei