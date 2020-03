HP Spectre x360 Convertible - mobilne biuro w atrakcyjnym wydaniu

Praca wielu osób wiąże się z częstymi podróżami, w czasie których przydać się może dobry mobilny komputer, zapewniający dobrą wydajność oraz łączność ze światem na różne sposoby. Takim urządzeniem jest ultrabook HP Spectre x360 Convertible, którego najnowsza wersja z ekranem o przekątnej 13 cali trafiła do moich testów. To piękny sprzęt, ale czy oferuje wszystko, czego potrzebuje współczesny biznesmen? Odpowiedź znajdziecie w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.