Huawei przedłuża bezpłatny dostęp do Tidala HiFi oraz rozszerza promocję na kolejne smartfony

Huawei do końca sierpnia 2020 roku przedłuża możliwość pobrania kuponu upoważniającego do korzystania z usługi Tidal przez 6 miesięcy za darmo. Oferta, która była dotąd dostępna dla smartfonów z serii Huawei P40, została teraz rozszerzona na inne smartfony oparte o Huawei Mobile Services, modele Mate 30 Pro, Y6p oraz Y5p.

Aby odebrać kod upoważniający do bezpłatnego korzystania z ponad 60 milionów utworów muzycznych w jakości dźwięku HiFi, dostępnych w bibliotece Tidala, wystarczy zarejestrować lub zalogować się za pomocą ID Huawei. Następnie pobrać z Huawei AppGallery lub otworzyć na smartfonie aplikację Huawei Member Center, zalogować się, kliknąć w baner promocji Tidal HiFi i odebrać kod promocyjny. Wygenerowany kod należy wpisać na stronie tidal.com/redeem, a w kolejnym kroku założyć konto w serwisie. Po zaakceptowaniu kodu, strona przekieruje użytkownika do Huawei AppGallery w celu pobrania aplikacji Tidal HiFi. Kupon należy odebrać do 31 sierpnia tego roku, a wykorzystać do 31 grudnia 2020 roku. Liczba kuponów jest ograniczona.

Huawei chwali się, że dynamicznie rozwija autorski ekosystem Huawei Mobile Services oraz sklep z aplikacjami Huawei AppGallery, w którym obecnie znajduje się już blisko 1000 polskich aplikacji. Niedawno do Huawei AppGallery dołączyła aplikacja do zamawiania taksówek, iTaxi, w pełni zintegrowana z ekosystemem Huawei i dostępna na smartfonach z HMS. W AppGallery są też już dostępne trzy aplikacje bankowe: mBank, PKO Bank Polski oraz Idea Bank. Na razie jednak są one dostępne tylko na smartfonach Huawei opartych o GMS, ale niebawem mają się pojawić także dla modeli z HMS.

Jak informuje Huawei, użytkownicy AppGallery mogą korzystać z dedykowanych im ofert i promocji, a także cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa usług. Na użytkowników najnowszych smartfonów marki z HMS czekają atrakcyjne prezenty, w tym bezpłatne i bezterminowe mapy i nawigacja AutoMapa, kupon o wartości 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) w aplikacji Allegro oraz bezpłatny, 3-miesięczny dostęp do ebooków i audiobooków w aplikacji Empik Go.

Źródło tekstu: Huawei