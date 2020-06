Moja historia odtwarzania to nowa funkcja w Tidalu

Użytkownicy platformy muzycznej Tidal mogą już korzystać z nowej funkcji, która pozwoli im jednym kliknięciem wrócić na przykład do hitów ubiegłego lata lub przebojów świątecznych.

Dzięki nowej funkcji, użytkownicy serwisu Tidal mogą powrócić do swoich ulubionych piosenek poprzednich miesięcy, a także zyskali dostęp do playlisty z utworami, których słuchali najchętniej. Te ostatnie są dostępne w sekcji Moja historia odtwarzania na stronie głównej aplikacji, dzięki czemu można je łatwo odnaleźć. Najczęściej odtwarzane utwory z konkretnych miesięcy i lat zebrane są w osobnych, dedykowanych playlistach. Dzięki temu subskrybenci mogą szybko przypomnieć sobie, czego słuchali w danym okresie.

– Cieszymy się, że dzięki nowej funkcji, dajemy naszym użytkownikom szansę, aby w łatwy sposób wrócić do utworów, których słuchali najczęściej od czasu, gdy zaczęli korzystać z Tidala.

– powiedziała Katarzyna Rogalska, Editorial Manager CEE, Tidal

Wszyscy nowi użytkownicy Tidala otrzymują Welcome Mix z muzyką twórców, których wskazali jako swoich ulubionych oraz inspiracje do nowych odkryć muzycznych. Z czasem otrzymają oni także playlisty My Mix i My Video Mix, tworzone w oparciu o specjalny algorytm, na który wpływ mają ich nawyki i gusta muzyczne.

Osoby, które nie mają jeszcze konta na platformie Tidal, mogą zarejestrować się poprzez stronę tidal.com. Wszyscy nowi użytkownicy otrzymają 30-dniowy bezpłatny okres próbny, dzięki któremu od razu będą mogli cieszyć się nieograniczonym dostępem do ponad 60 milionów piosenek i 250 tysięcy plików wideo, a także playlist, ekskluzywnych treści oraz wydarzeń na żywo.

