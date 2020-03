Tidal: Welcome Mix dla nowych użytkowników

Tidal wprowadza spersonalizowaną usługę dla nowych użytkowników. Bezpośrednio po założeniu konta w serwisie, będą oni poproszeni o wskazanie swoich ulubionych artystów z różnych gatunków muzycznych, dzięki czemu po zakończeniu konfiguracji na stronie głównej Tidala pojawią się rekomendacje, w tym Welcome Mix.

Na stronie głównej platformy muzycznej Tidal znajdą się również popularne playlisty oraz sugestie nowych piosenek i albumów. Z czasem, w oparciu o specjalny algorytm, na który wpływ mają nawyki i gusta muzyczne użytkowników, otrzymają oni między innymi tworzone specjalnie dla nich playlisty My Mix i My Video Mix.

- Ze względu na fakt, że biblioteka Tidal jest tak obszerna, chcemy wyeliminować kluczowy problem nowych użytkowników poprzez natychmiastowe sugestie utworów, albumów, playlist oraz treści, które z pewnością pokochają. - powiedział Lior Tiobon, Tidal COO

Z myślą o swoich subskrybentach, Tidal wprowadził szereg aktualizacji, które w oparciu o ich nawyki i gusta, zachęcają do odkrywania nowych muzycznych inspiracji. Po zakończeniu odtwarzania playlisty, użytkownicy usłyszą utwory, które mogą im się spodobać. Jeśli jednak tak się nie stanie, playlisty My Mix oraz Radio Artysty i Utworu dają opcję ich blokowania i wyciszania. Aby pominąć lub ponownie odtworzyć dany utwór, wystarczy przesunięcie palca. Z kolei aby zobaczyć wideo na pełnym ekranie, trzeba je jedynie rozciągnąć. Dodatkowo aplikacja jest kompatybilna między innymi z Apple TV, Amazon Echo, Samsung TV, Apple CarPlay oraz Android Auto.

Tidal oferuje swoim użytkownikom nieograniczony dostęp do biblioteki zawierającej ponad 60 milionów utworów oraz 250 tysięcy plików wideo, w której każdy powinien znaleźć interesujące dla siebie treści. Osoby korzystające z serwisu mają dostęp do tysięcy starannie wyselekcjonowanych playlist tworzonych przez redaktorów muzycznych i samych artystów. Na platformie można obejrzeć nie tylko teledyski, lecz także filmy dokumentalne oraz wywiady z artystami. Fani mają również dostęp do ekskluzywnych treści oraz podcastów.

Wszystkie osoby, które nie są jeszcze użytkownikami TIDAL, mogą teraz skorzystać z promocji, dzięki której za 4 złote otrzymają 4 miesiące nielimitowanego dostęp do serwisu.

Źródło tekstu: Tidal