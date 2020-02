Tidal dostępny dla wszystkich klientów sieci Plus

Plus rozszerza dostęp do oferty serwisu muzycznego Tidal na klientów wszystkich swoich usług. Z popularnej platformy streamingowej można korzystać przez 90 dni za darmo.

Serwis muzyczny Tidal był do tej pory dostępny w ofercie Plus Abonament. Teraz usługę streamingową mogą zamówić także klienci Plusa korzystający z innych rodzajów ofert: Internet, MIX i Na Kartę, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zobacz: Plus to najczęściej wybierana sieć w Polsce - nowa kampania reklamowa

Zobacz: Plus i Cyfrowy Polsat: program SmartDOM ma 2 milony klientów

Nowi użytkownicy usługi muzycznej mogą z niej korzystać za darmo przez pierwsze 90 dni. Po tym czasie usługa staje się płatna, a jej cena to 19,99 zł co 30 dni. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony wiadomością SMS na dwa dni przed zakończeniem okresu bezpłatnego. Dla ofert abonamentowych opłata za usługę zostanie dodana do rachunku, natomiast w przypadku taryf „na kartę” oraz „mix” rozpoczęcie płatnego okresu korzystania nastąpi po pobraniu środków z konta klienta.

Klienci korzystający z oferty internetowej Plusa oraz użytkownicy telefonów z systemem iOS mogą zakupić usługę wyłącznie przez stronę internetową offer.tidal.com/plusPl. Użytkownikom telefonów z systemem Android, którzy pobiorą aplikację Tidal ze sklepu Google Play, wystarczy po jej uruchomieniu podać numer telefonu w celu weryfikacji i założyć konto na swój adres e-mail lub za pomocą Facebooka/Twittera.

Tidal to serwis muzyczny, w którym użytkownicy znajdą swoje ulubione utwory zarówno polskich jak i zagranicznych artystów. Dodatkowo serwis zawiera też materiały wideo, w tym teledyski i nagrania z koncertów. Aplikacja umożliwia pobieranie utworów na telefon, dzięki czemu można słuchać muzyki nawet bez dostępu do Internetu. Serwis muzyczny Tidal oferuje muzykę całkowicie bez reklam i jest ona odtwarzana nawet gdy aplikacja działa w tle, pozwalając na swobodne korzystanie z innych funkcji telefonu w tym samym czasie. Klienci korzystający z innych serwisów muzycznych mogą przenieść swoje playlisty do Tidala za pomocą strony tidal.com/import-playlist.

Zobacz: Netia: szybszy i bezpieczny internet, pakiety TV i TIDAL…

Zobacz: TIDAL współpracuje z aplikacją djay

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie usługi i na stronie internetowej www.plus.pl/tidal.

Źródło tekstu: Plus