Co z tym PlayStation 5? Prezentacja gier przesunięta

Już pojutrze miała się odbyć prezentacja gier na nadchodzącą konsolę PlayStation 5. Niestety, konsolowi gracze muszą jeszcze poczekać. Powodem przełożenia są zamieszki w USA. Czym tak właściwie będzie nowa konsola Sony?

Japoński koncern chce, by debiut nowej konsoli odbył się z wielkim przytupem. Premierze urządzenia ma zatem towarzyszyć oficjalne wydanie wielu nowych gier, które od razu będą czekały na potencjalnych graczy. Czwartego czerwca mieliśmy poznać jakie to dokładnie będą tytuły, jednak konferencja została bezterminowo przesunięta. Powodem są zamieszki trwające w USA, a to właśnie to państwo jest największym odbiorcą konsol.

Jednocześnie dotychczasowe przecieki mówią, ze PlayStation 5 będzie naprawdę drogą konsolą. Niestety, nie jesteśmy w stanie tego ocenić, bo nie padają żadne konkretne stawki. Nowi nabywcy otrzymają konsolę z dyskiem stukrotnie szybszym niż w czwartej generacji i całkowicie nowy pad do gry. To czy uważamy go za ładny to już kwestia osobista. Sony już zresztą rozpoczął masową produkcję całego sprzętu. A to oznacza, że nie będzie trzeba długo czekać.

Źródło tekstu: Playstation, wł