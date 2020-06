SEGA zapowiada Game Gear Micro – miniaturową retrokonsolkę

SEGA będzie niebawem obchodzić 60. urodziny, a nie ma lepszego prezentu niż przenośna konsola z klasycznymi grami. SEGA Game Gear Micro to nie jedna, ale cztery konsolki i 16 gier w zestawie!

SEGA umiejętnie wraca na rynek konsol przenośnych i gra na naszych sentymentach. W 60. urodziny firmy na rynek trafi malutka kopia konsoli przenośnej Game Gear, sprzedawanej między 1990 i 1997 roku. Sądząc po materiałach promocyjnych z Japonii, konsolka jest naprawdę miniaturowa.

Do sprzedaży trafią 4 wersje kolorystyczne SEGA Game Gear Micro, każda z czterema grami. Kolekcjonerzy retro-konsol będą mieli zabawę. Z materiałów na stronie SEGA wynika, że będzie można kupić też zestaw czterech w jednym pudełku, razem z przypinkami stylizowanymi na kartridże z grami. Do tyci-tyci konsoli powstał wizjer powiększający obraz, który będzie sprzedawany razem z zestawem. Hmm…

Zobacz: Hyperkin odświeży kultowego Game Boya

Zobacz: Playdate - nietypowa przenośna retro konsola do gier. Na obudowie umieszczono korbkę

Wymiary SEGA Game Gear Micro to 80 x 43 x 20 mm. Jej powierzchnia będzie mniejsza niż karty płatniczej. Za emulację odpowiadać będzie program Model 2. Konsolkę zasilają dwie baterie AAA. SEGA Game Gear Micro ma głośnik mono (zapewne kiepskiej jakości) i gniazdo na słuchawki.

Oto lista gier, które będą dostępna na każdej z nich:

czarna : „Sonic”, „Puyo Puyo 2”, „Outrun” i „Royal Stone”

: „Sonic”, „Puyo Puyo 2”, „Outrun” i „Royal Stone” niebieska : „Sonic & Tails”, „Gunstar Heroes”, „Sylvan Tale” i „Baku Baku Animal: World Zookeeper Contest”

: „Sonic & Tails”, „Gunstar Heroes”, „Sylvan Tale” i „Baku Baku Animal: World Zookeeper Contest” żółta : „Shining Force Gaiden”, „Shining Force II”, „Shining Force Final Conflict” i „Nazo Puyo: Arle no Roux”

: „Shining Force Gaiden”, „Shining Force II”, „Shining Force Final Conflict” i „Nazo Puyo: Arle no Roux” czerwona: „Megami Tensei Gaiden: Last Bible”, „Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special”, „The G.G. Shinobi” i „Columns”.

Nie jest to towar, który warto importować bez znajomości japońskiego, ale dla fanów kultury Kraju Kwitnącej Wiśni będzie to nie lada gratka. Jeśli ostrzysz sobie zęby na ten gadżet, myślę, że czarna będzie najlepszym wyborem – w żadnej z gier nie trzeba dużo czytać. O ile oczywiście da się je zamówić do Europy.

Mikrokonsolki SEGA pojawią się na japońskim rynku 6 października. Jedna będzie kosztować 4980 jenów, czyli niecałe 180 zł po kursie z 3 czerwca.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SEGA

Źródło tekstu: SEGA