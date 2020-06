Huawei P40 Pro to smartfon, w którym mógłbym się zakochać. Zasłużone 10/10, gdyby nie jeden brak

P40 Pro to kolejny smartfon firmy Huawei, na którym swoje piętno odbiły amerykańskie sankcje, nałożone na chińskiego producenta. „Na papierze” urządzenie to może bez problemu konkurować ze smartfonową „śmietanką”, a fotograficznie należy do światowej czołówki. Czy to wystarczy, by zniwelować brak sklepu Google Play oraz usług Google Mobile Services? Na to pytanie (oraz wiele innych) znajdziesz odpowiedź w poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.