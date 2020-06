Realme rozszerza sieć dystrybucji w Polsce o kolejne sklepy stacjonarne

Smartfony marki Realme od połowy czerwca 2020 roku będzie można w Polsce kupić między innymi w 130 sklepach stacjonarnych sieci RTV Euro AGD. To kolejny etap rozwoju sieci dystrybucji urządzeń chińskiej marki w naszym kraju.

Realme oficjalnie zadebiutowało w Polsce 2 kwietnia 2020 roku, prezentując swoje pierwsze produkty podczas transmisji na żywo, a w kolejnych tygodniach poszerzało swoje portfolio. W ofercie marki znajdują się zarówno modele budżetowe (Realme C3), flagowce (debiutujący niedawno Realme X50 Pro 5G), jak i urządzenia średniopółkowe, cieszące się dużą popularnością. Do ostatniej kategorii należy model Realme 6 z ekranem 90 Hz, aparatem 64 Mpix, procesorem Helio G90T i szybkim ładowaniem 30 W, co – według producenta – czyni go najlepszym wyborem w swojej klasie cenowej. W czerwcu Realme wprowadzi do oficjalnej dystrybucji kolejne smartfony oraz urządzenia AIoT.

– Realme rozwija się bardzo szybko. W dystrybucji chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom klientów, dlatego mocno stawiamy na kanały online, ale sprzedaż stacjonarna również jest dla nas bardzo ważna. Rozszerzenie współpracy z RTV Euro AGD, największą siecią sklepów stacjonarnych w Polsce, to dla nas ważny krok strategiczny. Jesteśmy ambitni, Polska jest dla nas kluczowym rynkiem, dlatego do końca roku chcemy znaleźć się w TOP5 marek w Polsce sprzedających smartfony. To nie jest też nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o rozwój sieci dystrybucyjnej. W naszych planach są kolejne współprace z największymi sprzedawcami.

– powiedział Jason Guo, dyrektor Realme na Europę Wschodnią

– Stale rozszerzamy portfolio oferowanych produktów i wyszukujemy marki i rozwiązania, które mogą być interesujące dla polskich konsumentów. Zanim wprowadziliśmy do sprzedaży Realme, obserwowaliśmy jego ekspansję na świecie, analizowaliśmy także parametry produktów. Realme jest dobrą ofertą dla naszego rynku, bo smartfony tej marki łączą ciekawy design, dobre wyposażenie techniczne z przystępną ceną, a takie rozwiązania klienci cenią. Interesująco zapowiada się również premiera produktów z zakresu Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji (AIoT), dzięki którym użytkownicy Realme będą mogli zbudować inteligentny ekosystem sterowany smartfonem.

– powiedział Mariusz Joachimiak, Szef Działu Handlowego w RTV Euro AGD

Oprócz RTV Euro AGD, produkty Realme można kupić również w sklepie własnym marki na stronie sklep-realme.pl oraz na MediaExpert.pl i X-kom.pl.

