Honor Play 4 i Play 4 Pro zaprezentowane. 5G i pomiar temperatury przez IR

Marka Honor zaprezentowała dziś dwa nowe smartfony – modele Play 4 i Play 4 Pro – obydwa solidnie wyposażone w wydajne procesory z obsługą sieci 5G. Model Pro został do tego uzbrojony w nietypowy dodatek – wykorzystujący podczerwień czujnik mierzący temperaturę.

Mimo podobnych nazw nowe smartfony nie są tym samym modelem z drobnymi różnicami i trochę się różnią w kluczowych elementach specyfikacji. Obydwa pracują pod kontrolą Androida 10 z interfejsem Magic UI 3.1 i HMS, czyli bez usług Google’a.

Honor Play 4

Słabszy model z dwóch nowych Honorów ma ekran IPS o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości Full HD+. Jego sercem jest jeden z nowszych układów MediaTeka – Dimensity 800 (7 nm) – który zapewnia obsługę 5G. Jednostka ta powstała jako tańsza wersja topowego SoC Dimensity 1000 z przeznaczeniem do smartfonów 5G ze średniej półki.

Mimo że nie jest to flagowiec, producent wyposażył model Honor Play 4 w system dodatkowego chłodzenia parowego, który wspomaga 12 warstw odprowadzających ciepło. Pracę urządzenia usprawnia 6 lub 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0.

Z tyłu obudowy daje się zauważyć spora wyspa fotograficzna, na której znajdują się obiektywy czterech aparatów. Główny wyposażony jest w matrycę 64 Mpix, towarzyszą mu aparaty: 8 Mpix (szerokokątny), 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (pomiar głębi). W okrągłym wycięciu w ekranie znalazł się aparat 16 Mpix.

Smartfon zasilany jest energią przez baterię 4300 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W.

Honor Play 4 w wersji 6 GB wszedł do przedsprzedaży w Chinach za kwotę 1799 juanów (997 zł) i w wersji 8 GB za 1999 juanów, czyli ok. 1108 zł.

Honor Play 4 Pro

Wyżej pozycjonowany model Play 4 Pro napędzany jest przez układ HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm), czyli najszybszy SoC Hauweia. Wspiera go 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, na dane otrzymamy 128 GB pamięci UFS 3.0.

Ciekawie prezentuje się sekcja fotograficzna: otrzymujemy połączenie tylko dwóch aparatów. Główny to matryca Sony IMX600 z unikatowym filtrem RYYB o rozdzielczości 40 Mpix z optyką f/1,7. Towarzyszy jej aparat 8 Mpix z OIS zapewniający zoom optyczny 3x i 30x cyfrowy. To niepozorne połączenie ma zapewnić znacznie lepszy obraz niż rozbudowane aparaty ze standardowymi matrycami RGGB.

Ekran w Honor Play 4 Pro ma przekątną 6,57 cala, rozdzielczość Full HD+ i proporcje 20:9. W wycięciu wyświetlacza znalazł się podwójny aparat 32 Mpix + 8 Mpix. Energię dostarcza bateria 4200 mAh z szybkim ładowaniem z 40 W.

Honor Play 4 Pro wyposażony jest ponadto w nietypowy czujnik – wykorzystujący podczerwień sensor temperatury, działający w zakresie od -20 stopni do 100 stopni Celsjusza. Co ciekawe, smartfon nie emituje podczerwieni, lecz pochłania energię od osoby lub obiektu, co pozwala obliczyć ich dokładną temperaturę. Funkcja ta przewidziana została jako dodatkowe narzędzie pozwalające chronić się przez zakażeniem koronawirusem. Zdalny termometr pozwala namierzyć chorą osobę z bezpiecznego dystansu.

Honor Play 4 Pro wchodzi do przedsprzedaży w Chinach, gdzie wyceniony został na kwotę 2900 juanów (1608 zł).

