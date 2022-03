Realme GT Neo3 z ładowaniem 150 W – wystarczy 5 minut

Firma Realme nie tylko przedstawiła na targach MWC 2022 globalne wersje smartfonów Realme GT2 i GT2 Pro, lecz zapowiedziała też model Realme GT Neo3 z ładowaniem 150 W.

Realme już przed MWC 2022 chwaliło się „najszybszym na świecie ładowaniem smartfonów”, a na targach zaprezentowało swoje dokonania w tej dziedzinie. Co prawda stawkę przebiło Oppo z ładowaniem 240W SUPERVOOC, które w dziewięć minut jest w stanie zasilić smartfon do 100%, jednak jest to jeszcze rozwiązanie prototypowe.

Natomiast z zapowiedzi Realme wynika, że w niedługim czasie można się spodziewać telefonu Realme GT Neo3 z szybkim ładowaniem 150 W UltraDart. Producent podaje, że nastąpi to wkrótce. Wiadomo też, że Realme GT Neo3 będzie napędzany przez nowy chipset MediaTek Dimensity 8100.

Realme GT Neo3 jako taki nie pojawił się na MWC 2022, ale teraz producent zaprezentował filmiki, przedstawiające telefon i to, jak szybko się ładuje

Urządzenie można zasilić z mocą 150 W do 50 procent w ciągu zaledwie 5 minut.

Producent przechwala się taki dokładnie wynikiem, a nie pełnym zasileniem do 100%, przekonując, że te 50% jest kluczowe, by używać telefonu przez cały dzień, a na naładowanie wystarczy tyle czasu, ile robi się kawę i tosty.

Architektura UDCA z ładowaniem nawet 200 W

Ładowanie 150 W nie jest jednak szczytem możliwości Realme, bo firma pracuje już nad rozwiązaniami sięgającymi 200 W. Producent pochwalił się architekturą ładowania urządzeń inteligentnych z mocą od 100 do 200 W – UltraDart Charging Architecture (UDCA). Jest to kompleksowe rozwiązanie, które ma zapewnić szybkość, bezpieczeństwo i żywotności baterii.

Ultraszybkie ładowanie UDCA wykorzystuje pompy ładujące Multi Boost Charge Pumps, które zwiększają prąd ładowania i przyspieszają zasilanie baterii. Dzięki funkcji Ultra Heat Management i algorytmowi zarządzania temperaturą UDCA utrzymuje temperaturę urządzenia poniżej 43°C.

Trzeci element to ochrona baterii Ultra Battery Protection. Realme zastosowało baterie litowe, które zachowują 80 procent pojemności baterii przy ponad 1000 pełnych cyklów ładowania. Zapewnia to dłuższą żywotność baterii przy wyższym maksymalnym naładowaniu.

Z zapowiedzi Realme wynika, że UDCA znajdzie swoje zastosowanie w GT Neo3, jednak na pełne wykorzystanie tej architektury (200 W) poczekamy nieco dłużej – zapewne do następnego flagowca z linii Realme GT. Z drugiej strony firma powinna przedstawić też smartfony średniej klasy z szybkim ładowaniem 100 W.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: wł, Realme