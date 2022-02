Pogrom w wysokim segmencie? Realme GT2 i GT2 Pro trafiają do Europy

Realme GT2 i GT2 Pro wreszcie trafiają do Europy. Nowe smartfony zaprezentowano podczas targów MWC 2022.

Zeszłoroczny Realme GT okazał się jednym z bardziej udanych "pogromców flagowców", jakich mieliśmy okazję na łamach portalu recenzować. Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy więc europejskiej premiery jego następców.

Z przyjemnością melduję, że dłużej czekać nie musimy. Realme GT2 i GT2 Pro w wersji na europejski rynek zaprezentowane zostały podczas targów MWC 2022 w Barcelonie. Obydwa urządzenia charakteryzują się dużym zapasem mocy obliczeniowej oraz imponującymi możliwościami fotograficznymi.

Realme GT2 Pro - specyfikacja i możliwości

Ciekawszym spośród nowych urządzeń jest oczywiście Realme GT2 Pro. Wynika to choćby stąd, że wyposażono go w najwydajniejszy aktualnie procesor mobilny marki Qualcomm - Snapdragona 8 Gen 1. Bynajmniej nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto się nim zainteresować.

Realme GT2 Pro to także wysokiej klasy wyświetlacz LTPO2 AMOLED o przekątnej 6,7", odświeżaniu 120 Hz i wysokiej rozdzielczości 1440x3216. Telefon wyposażono także w głośniki stereo i pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 65 W.

Ale oczywiście jedną z głównych atrakcji okazuje się być aparat. Zastosowano tu potrójną jednostkę w niecodziennej konfiguracji. Główny moduł ma rozdzielczość 50 MP, przysłonę f/1.8 i OIS. Obiektyw ultraszerokokątny również ma 50 MP i wyjątkowo szeroki kąt widzenia wynoszący aż 150 stopni.

Wreszcie dostajemy "mikroskop" o rozdzielczości 3 MP z autofokusem i 40-krotnym przybliżeniem. I wiecie co jest najlepsze? On faktycznie działa! Z przodu znalazła się natomiast "nudna" kamerka o rozdzielczości 32 MP.

Realme GT2 - specyfikacja i możliwości

Ale żeby nie było, podstawowy wariant Realme GT2 również zapowiada się bardzo interesująco. Co prawda tutaj sercem urządzenia jest starszy Snapdragon 888, jednak to nadal rakieta, która żadnej pracy (i gry) się nie boi.

Wyświetlacz tańszego modelu to panel AMOLED o przekątnej 6,62", rozdzielczości 1080x2400 i odświeżaniu 120 Hz. Podobnie jak w wariancie Pro, także tutaj znajdziemy głośniki stereo i akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W.

A aparat? Też całkiem obiecujący. Główny moduł to ta sama jednostka, co w droższym wariancie, czyli moduł o rozdzielczości 50 MP z f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Do tego dostajemy aparat ultraszerokokątny i makro, a z przodu kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 MP.

Realme GT2 i GT2 Pro - ceny i dostępność

Nowe smartfony trafią do sprzedaży 15 marca 2022. Jeśli zdecydujemy się na ich zakup w oficjalnym sklepie Realme lub u jednego z operatorów, zapłacimy odpowiednio 2499 zł za Realme GT2 w wersji 8/128 GB i 3499 zł za Realme GT2 Pro w wydani 12/256 GB. W sklepach partnerskich ceny będą nieco wyższe i wyniosą odpowiednio 2699 zł oraz 3799 zł.

Zobacz: Realme GT Neo 2 taniej o 250 zł. Takiej okazji jeszcze nie było

Zobacz: Realme Pad Mini nadchodzi. Znamy specyfikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne