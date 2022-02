Realme Pad Mini nadchodzi. Znamy specyfikację

Niedługo na rynku pojawi się nowy tablet Realme. Tym razem będzie to Realme Pad Mini. Czego możemy się spodziewać?

Realme ma już za sobą debiut na rynku tabletów. Realme Pad przetarł szlaki nie tylko marce, ale całemu koncernowi BBK Electronics. Już jutro zobaczymy tablet Oppo, a w kolejce czeka jeszcze najbardziej ostrożny Vivo.

Do Realme Pada dołączy niedługo Realme Pad Mini. Nowy tablet będzie miał przekątną ekranu 8,7 cala, a jego sercem będzie Unisoc T616. Z przodu będzie pojedynczy sensor 5 Mpix, a z tyłu znajdzie się sensor 8 Mpix.

Realme Pad Mini - mniejszy, ale grubszy

Będą dostępne wersje zarówno z 3 GB RAM, jak i z 4 GB RAM. W przypadku pamięci wbudowanej możemy się spodziewać 32 GB. Akumulator będzie miał pojemność 6400 mAh. To nieco mniej niż 7100 mAh w przypadku standardowego wariantu tabletu. Co ciekawe, mimo to nowy tablet będzie grubszy niż jego większy brat. Urządzenie naładujemy dzięki technologii 18 W.

Najprawdopodobniej dostaniemy zarówno wariant Wi-Fi, jak i LTE. Nie znamy jeszcze cen żadnej z tych wersji.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: smartprix, wł