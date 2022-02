Realme GT Neo 2 taniej o 250 zł. Takiej okazji jeszcze nie było

Realme GT Neo 2 to jeden z nowszych na naszym rynku smartfonów marki, model z pogranicza średniej i wyższej półki. Od dziś przez najbliższy tydzień lepiej wyposażona wersja tego urządzenia będzie dostępna w cenie niższej o 250 zł.

Realme GT Neo 2 sprzedawany jest w Polsce w dwóch wersjach. Model 8/128 GB kosztuje 2099 złotych, a Realme GT Neo 2 12/256 GB poza promocją jest dostępny za 2299 zł.

W startującej dzisiaj okazji ten drugi wariant można dostać już za 2049 zł, czyli o 250 zł mniej niż zazwyczaj, a do tego taniej niż wersja podstawowa. Promocja obowiązuje na obydwa warianty kolorystyczne – czarny (NEO Black) i zielony (NEO Green).

Oferta potrwa przez najbliższe kilka dni, do 3 marca. Realme GT Neo 2 12/256 GB w obniżonej cenie będzie dostępny w oficjalnych sklepach internetowych producenta, czyli na realme.pl, a także na realmeshop.pl.

Realme GT Neo 2 – co ma ciekawego?

Realme GT Neo 2 zadebiutował w Polsce w listopadzie, więc wciąż jest to jedna z nowości marki. Smartfon kusi przede wszystkim świetnym ekranem AMOLED E4 (Samsunga) o przekątnej 6,62 cala, rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1300 nitów. Odświeżanie obrazu wynosi 120 Hz, a czułość warstwy dotykowej – 600 Hz. Wyświetlacz obsługuje standard HDR10 i odwzorowuje 100% barw z przestrzeni DCI-P3.

Moc do pracy Realme GT Neo 2 dostarcza Snapdragon 870 (7 nm, taktowanie do 3,2 GHz) z wbudowanym modemem 5G wspierany przez rozbudowany układ chłodzenia Vapour Cooling Plus z radiatorem 4129 mm². Producent przedstawia ten smartfon jako propozycję szczególnie ciekawą dla graczy.

Sekcję fotograficzną tworzy układ aparatów 64 Mpix (f/1,8) + 8 Mpix (f/2,3, szerokokątny) + 2 Mpix (makro, 4 cm, f/2,4) oraz przedni 16 Mpix (f/2,5).

W specyfikacji znajdziemy także głośniki stereo z Dolby Atmos, łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC i Androida 11 z realme UI. Całość zasila akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem SuperDart o mocy 65 W.

Źródło zdjęć: Realme