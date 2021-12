realme GT NEO2 5G – perfekcyjny obraz i dźwięk za nieduże pieniądze

realme GT NEO2 wpadł mi w oko, gdy tylko zobaczyłam go na zdjęciach z Azji. Po wyjęciu z pudełka nie zawiódł ani trochę. To świetny model do oglądania filmów i grania, który nikogo nie zrujnuje.

realme GT NEO2 to jest dostępny w trzech kolorach, ale dla mnie mógłby istnieć tylko Neo Green, widoczny na zdjęciach. Na żywo ten kolor jest bardzo jaskrawy, a szkło opalizuje. Obudowa jest matowa, ale czarne elementy i wyspa aparatu mają gładkie wykończenie. Projekt jest moim zdaniem bardzo interesujący i żałuję, że w zestawie znalazło się szare, nieprzezroczyste etui. Telefon ma wymiary 162,9 × 75,8 × 8,6 mm, waży ok. 199,5 g

Tym modelem warto się zainteresować ze względu na doskonały ekran Samsunga. To panel AMOLED z serii Samsung E4 o przekątnej 6,62 cala, kompatybilny ze standardem HDR10+, obsługujący częstotliwość odświeżania do 120 Hz. W ekranie został oczywiście umieszczony optyczny czytnik linii papilarnych, można też korzystać z odblokowania twarzą.

Zobacz: realme GT NEO 2 już w Polsce. Ma serce flagowca i cenę średniaka

W środku znalazł się SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G. To bardzo wydajna jednostka i choć ustępuje topowemu Snapdragonowi 888, wciąż zadowoli wymagających użytkowników i graczy. realme GT NEO2 obsługuje łączność 5G na jednej karcie SIM, na drugiej można korzystać z LTE i nie zabrakło Wi-Fi 6.

Ciekawie została rozwiązana pamięć operacyjna. Na pokładzie znalazło się 12 GB RAM-u, ale ponadto można przydzielić od 3 do 7 GB miejsca w pamięci masowej na rozszerzenie RAM-u. Działa to podobnie do pliku wymiany czy partycji swap.

Zwykle przy testach telefonów realme gwoździem programu jest szybkie ładowanie SuperDart. Tak jest i tym razem. W zestawie znalazła się potężna ładowarka SuperDart 65 W. Co ciekawe, akumulator jest większy niż w innych modelach z serii GT – ma 5000 mAh. realme szczyci się również autorskim systemem chłodzenia Stainless Steel VC Plus, które sprawdza się bardzo dobrze.

Na realme GT NEO2 zainstalowany został Android 11 a prostą nakładką realme UI. Fabrycznie zainstalowane są tu aplikacje Google i kilka dodatkowych (Netflix, Twitter itp.), ale wszystkie można usunąć. Jest tu też tryb do grania (tryb GT) oraz kilka ciekawych ustawień personalizacji.

