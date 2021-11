realme GT NEO 2 już w Polsce. Ma serce flagowca i cenę średniaka

realme GT NEO 2 zadebiutował w Polsce. To kolejny model z serii, która stawia na pierwszym miejscu wydajność i niebanalny dizajn, a przy tym jest przyjaźnie wyceniona. Spektakularnemu smartfonowi towarzyszy pierwszy tablet realme – realme Pad.

realme GT NEO 2 – ekran i dizajn powalają

realme GT NEO 2 ma wiele imponujących cech, ale dla mnie to przede wszystkim nowatorski ekran Samsung E4 o przekątnej 6,62". To jeden z najjaśniejszych paneli AMOLED, dostępnych dla telefonów. Jego maksymalna jasność dochodzi do 1300 nitów, obsługuje standard HDR10 i jest w stanie wyświetlić 100% barw z przestrzeni DCI-P3. Jego częstotliwość odświeżania to maksymalnie 120 Hz, a dotyk sampluje z zawrotną częstotliwością 600 Hz. W graniu daje to niesamowite wrażenia. Świetnemu ekranowi towarzyszą głośniki stereo i przetwornik dźwięku Dolby Atmos.

Sercem tego modelu jest Snapdragon 870 5G, czyli jeden z najszybszych czipów obecnie na rynku. Na uwagę zasługuje system chłodzenia, opracowany specjalnie dla tego modelu. realme sięgnęło po ogromną komorę ze stali nierdzewnej. Całość zasila akumulator 5000 mAh, który można błyskawicznie naładować ładowarką SuperDart o mocy 65 W.

realme GT NEO 2 jest już w naszej redakcji i mam za sobą pierwsze wrażenia. Trudno mi powiedzieć, czy bardziej podoba mi się ekran, czy wzornictwo tego modelu. Na „pleckach” znajduje się szkło dodatkowo wzmocnione interesującą, matową powłoką. W zestawie jest oczywiście etui ochronne, ale… szkoda je nosić. Wydajności nie brakło ani na chwilę, a ładowanie SuperDart ratuje w podbramkowych sytuacjach. Dużym plusem jest możliwość korzystania z dwóch kart SIM i oczywiście głośniki stereo.

Cena i dostępność

Zgodnie z zapowiedziami 15 listopada ujawnione zostały ceny nowego modelu realme w Polsce. Wyglądają następująco:

8/128 GB – 2099 PLN . Ten warian jest dostępny w kolorach: czarny (NEO Black) oraz niebieski (NEO Blue),

. Ten warian jest dostępny w kolorach: czarny (NEO Black) oraz niebieski (NEO Blue), 12/256 GB – 2299 PLN. Ten wariant będzie dostępny w kolorach: czarny (NEO Black) oraz zielony (NEO Green).

Sprzedaż ruszyła 15 listopada o 12:00, ale realme przygotowało też promocję z okazji premiery. Ceny realme GT NEO 2 zostały obniżone odpowiednio do 1799 i 1999 zł! Flash sale potrwa do 16 października.

Ten model dostanie oczywiście Androida 12, ale jeszcze nie została podana data. Jako że należy do flagowej serii, realme nie będzie zwlekać.

Na koniec przypominam specyfikację realme GT NEO 2 z naszego katalogu telefonów:

realme Pad – tablet z dźwiękiem Dolby Atmos

Tablet realme Pad może zostać królem multimediów. Ma ekran o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości WXGA 2000 z 1200 px, do tego cztery głośniki i przetwornik dźwięku Dolby Atmos, szerokokątną kamerkę frontową 8 MPix i dwa mikrofony z redukcją szumów. Co ciekawe, waży zaledwie 440 gramów, a metalowa obudowa ma mniej niż 7 mm grubości. Akumulator ma pojemność 7100 mAh, dołączona ładowarka zaś pracuje z mocą do 18 W.

Sercem tabletu jest gamingowy czip MediaTek Helio G80. Dostępne będą warianty Wi-Fi i LTE, ale realme nie powiedziało tu jeszcze ostatniego słowa. Ceny w Polsce wyglądają następująco:

999 zł za wersję Wi-Fi (4+64 GB),

1399 zł za wersję LTE (6+128 GB).

Przy okazji realme pochwaliło się dość niesamowitymi wynikami. Lada chwila wejdzie do pierwszej piątki producentów telefonów w naszym regionie, wśród producentów modeli z 5G są na czwartej pozycji, a pod koniec 2022 roku będą walczyć o srebro. Pomoże w tym między innymi nowa współpraca z siecią MediaMarkt, a także skupienie na użytkownikach. Nadchodzą też premiery, które wyrwą nas z kapci nie tylko stosunkiem wydajności do ceny.

