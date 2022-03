HTC przypomina o sobie i zapowiada nowego flagowca

HTC szykuje nowy flagowy telefon. Producent tym samym przypomniał sobie o tym rynku. Co już wiemy na ten temat?

HTC to firma, która jest jedną z najważniejszych w dziejach smartfonów. To właśnie producent z Nowego Tajpej wydał przecież pierwszy telefon z Androidem. Niestety dla producenta, teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej. Teraz HTC to margines marginesu w świecie smartfonów.

HTC sprzedał zresztą większość swojego biznesu związanego z telefonami Google'owi, a sam znajduje się w słabej sytuacji finansowej. Firma z wyspy Tajwan bardzo dobrze radzi sobie na rynku gogli VR. Niestety, jeśli chodzi o telefony, to z rzadka pojawiają się nijakie budżetowce i słabe średniaki.

HTC wraca na rynek flagowców

Już niedługo jednak HTC zaprezentuje pierwszego od dawna flagowca. Stanie się to już w przyszłym miesiącu. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi HTC podczas targów MWC 2022. Ostatnim flagowcem był HTC U12+ z 2018. Nadchodzący telefon ma skupiać się właśnie na tym, w czym HTC jest najlepszy. Na rzeczywistości rozszerzonej oraz rzeczywistości wirtualnej. Nowy smartfon ma też mieć duże związki z platformą Viverse.

Nie wiemy jeszcze czego dokładnie spodziewać się po specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia.

Zobacz: Tablet HTC A100 pojawia się w Europie

Zobacz: HTC Desire 21 pro 5G – test średniaka, co z pioniera robi outsidera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: winfuture